Los edificios de Frank Gehry eran esculturas

“Los museos, las salas de conciertos y todas las creaciones de Frank Gehry son cómodas y funcionales”: Manuel Drezner. Foto: EFE - Javier Zorrilla

El arquitecto Frank Gehry, quien acaba de morir casi centenario, logró el milagro de convertir —con el edificio que allí creó para el Museo Guggenheim— una ciudad industrial común como Bilbao en un centro turístico al cual llegan cada año por miles los viajeros que quieren conocer esa obra maestra de la construcción. Eso porque Gehry diseñaba edificios que eran esculturas imponentes, pero con interiores que eran funcionales y cómodos. Gehry logró una gran fusión con sus colaboradores técnicos, a los cuales no despreciaba como infortunadamente hacen muchos arquitectos que crean construcciones hermosas pero que no funcionan para...