Los frisos del Partenón

Nuevamente, la Unesco está tratando de que Grecia e Inglaterra se pongan de acuerdo para que vuelvan a la primera los famosos frisos del Partenón. Este templo, consagrado a una diosa protectora de Atenas en el siglo V antes de nuestra, fue construido en la acrópolis (zona elevada en las ciudades griegas). Es una bellísima construcción con frisos en relieve rodeando las fachadas. La protectora no protegió mucho, porque varias guerras devastaron la construcción, que fue sucesivamente iglesia cristiana, mezquita y acabó tristemente como depósito de pólvora de los conquistadores otomanos. La pólvora estalló en un ataque del enemigo, que convirtió el conjunto en una ruina.

A principios del siglo XIX, el conde de Elgin, noble británico, visitó esas ruinas y se dio cuenta del inmenso valor histórico y estético que tenían esos frisos perdidos entre los desechos. Así que, con la ayuda de funcionarios menores, logro comprar, por una suma exigua, buena parte de esas esculturas, entre ellas un friso de casi ochenta metros de longitud, y las llevó a Londres, donde los vendió al Museo Británico, y están allí desde entonces en una impresionante exhibición.

A mediados del siglo XX Grecia comenzó a intentar que los ingleses les devolvieran esos tesoros, aduciendo que quienes autorizaron su venta y remoción no tenían derecho a hacerlo. A su vez, los ingleses dicen que las esculturas fueron adquiridas legalmente y que fuera de eso si no hubiera sido por la iniciativa de Elgin, ellas hubieran sido pasto de ladrones y que solo gracias a la protección inglesa se han conservado. El hecho es que los frisos continúan en el Museo Británico y aunque todo el mundo considera que el traslado de ellos a Londres es otro ejemplo del asalto cultural europeo a los grandes tesoros de la antigüedad, los ingleses se niegan a devolverlos.

Como se dijo, la Unesco ha intentado reunir las dos partes para que negocien el retorno a Grecia de esa herencia cultural y sean colocados de nuevo en el reconstruido Partenón, pero las pocas conversaciones que ha habido no han dado ningún resultado, ya que los ingleses insisten en que gracias a ellos los frisos se pudieron conservar adecuadamente y que no tienen por qué devolver algo que adquirieron con todas las de la ley. Además, dicen algunos, el gobierno inglés no tiene tampoco derecho a negociarlos, ya que ellos pertenecen al Museo Británico, que es una entidad independiente.

El hecho es que los frisos del Partenón continúan en Londres y aunque buena parte de la comunidad científica y cultural del mundo clama por el retorno a su país de origen de ese tesoro, las probabilidades de que eso suceda son definitivamente ínfimas.