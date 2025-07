Los jóvenes y la lectura

“Una de las campañas que deberían hacerse es crear iniciativas para que los jóvenes lean más”: Manuel Drezner. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Yo estaba a punto de entrar a la adolescencia, cuando mis padres recibieron una nota de una bienintencionada profesora de la primaria en el Gimnasio Moderno. En ella, simplemente llamaba la atención a los libros que leía y decía: “Habla de leer libros inapropiados para su edad”. Si mal no recuerdo, el libro al cual se referían era Cándido, de Voltaire, que en ese tiempo me pareció una divertida tomadura de pelo, así sea cierto que ciertos pasajes aún no estaban al alcance de mis infantiles entendederas. Afortunadamente mis padres, que consideraban que leer era algo que se debía fomentar, fuera lo que fuera lo leído,...