Los libros preferidos

A propósito de una columna publicada hace algunos días, un amable lector me ha pedido que haga una enumeración de mis libros preferidos y aunque suene un tanto arrogante, eso me ha puesto a pensar y me he dado cuenta de que hay algunos libros que he leído una y otra vez, siempre con gran placer y aunque no se podría afirmar que sean “los mejores libros” si son todos obras maestras que además son placenteras. Obviamente no menciono escritos como el “Quijote” o “Cien años de soledad” ya que estos son tan necesarios como el pan. Pero un libro básico en estas lecturas repetidas ha sido “Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll, una obra para niños pero con mucho fondo que solo un adulto puede comprender. Otro que he leído varias veces es “El idiota” de Dostoyevsky, un retrato donde se explora la bondad de un ser humano y con este la de toda la humanidad.

No son algo muy conocido pero los “Cuentos californianos” de Bret Harte y muchos de los cuentos de O. Henry, estos últimos siempre con finales inesperados han llenado muchas de mis horas de lectura una y otra vez. Igualmente en el sardónico “Cándido” de Voltaire, quizá la obra satírica más acabada de toda la literatura uno cada vez que lo lee encuentra nuevos detalles y nuevas perspectivas. Los libros de Mark Twain sobre Tom Sawyer y Huckleberry Finn son absolutamente necesarios y deben agregarse a cualquier lista de lectura obligada. Hay un autor francés hoy un tanto olvidado llamado Romain Gary que escribió otra novela llena de ironía llamada “La danza de Gengis Cohn” sobre un oficial nazi al cual persigue el fantasma de una de sus víctimas que he leído varias veces siempre con placer.

Como se ve por los que he citado, he tratado de evitar en esta enumeración muchas de las grandes obras de la literatura, no por menospreciarlas sino porque ellas se conocen como básicas pero entre ellas yo citaría la angustiosa “La metamorfosis” de Kafka (que muchos creen que debería llamarse en castellano más bien “La transformación”, que da mejor idea del contenido) y también del mismo escritor “El proceso”, para mí una de las novelas más angustiosas que existen. He dejado por fuera a los poetas, pero la poesía que siempre me ha atraído continuamente incluye la de León Felipe, la de Neruda, los poemas de León de Greiff y las de los Machado, aunque el acervo poético español da para llenar diez listas como estas.

El anterior es, pues, el ejercicio pedido y obviamente es mucho lo que ha quedado en el tintero, lo cual confirma como es de infinito el placer de la lectura.