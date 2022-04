La decadencia del Premio Óscar

El Arte y La Cultura.

Para los amantes del cine, la ceremonia anual de adjudicación de los premios apodados Óscar siempre ha dejado cantidad de frustraciones. Muchas de las cintas que son consideradas básicas en la historia del cine no solo no han ganado el premio, sino que ni siquiera fueron candidatizadas, o sea que no tuvieron posibilidad de ganar. Con los directores tampoco ha sido mejor la historia de los Óscar. Si se piensa que Hitchcock, considerado uno de los grandes directores de la historia, nunca ganó el premio está dicho todo.

El mayor problema ha sido con las películas. Cantando bajo la lluvia, que muchos consideran la mejor cinta musical que se haya hecho, no lo ganó y en el año que fue estrenada la que se llevó el trofeo fue El espectáculo más grande del mundo, que casi nadie recuerda. La reina africana, cinta que causó conmoción en su tiempo, fue dejada de lado. Igualmente Some Like it Hot, que en castellano misteriosamente tradujeron como Una Eva para dos adanes y que la crítica ha considerado universalmente como la mejor comedia del cine parlante, no fue mencionada.

Otra cinta que fue dejada de lado fue The Searchers, de John Ford, que muchos críticos importantes consideran la más grande película de la historia y además una de las que más influencia ha tenido. El año en que esta se estrenó ganó Marty, una cinta romántica y monodimensional, que pocos han visto desde entonces.

Se podrían multiplicar los ejemplos que muestran los absurdos de la adjudicación del Óscar, pero vale la pena observar que año tras año, quizá porque el público ha comenzado a darse cuenta de lo poco justos y discutibles que son muchos de los premios que han ganado filmes, el interés alrededor de ellos ha disminuido. Eso se refleja en la audiencia televisiva, que ha venido disminuyendo hasta cifras que los mismos organizadores del premio han reconocido. La culminación ha sido el grotesco episodio de este año cuando un actor cacheteó al presentador de los premios por haber hecho un chiste malo pero inocuo.

La realidad es que la vigencia del Óscar ha venido cayendo en picada y a nadie sorprendería que surgieran otras formas de premiar cintas meritorias en la celebración anual. Claro que un campeonato de películas de por sí tiene ribetes de farsa, pero si no se logra encontrar un reemplazo a lo que está sucediendo, la gente acabará mofándose de los Óscar.