Mujeres en las tiras cómicas

Hace unos días, un amigo me llamó la atención sobre las pocas tiras cómicas que tienen como heroína central a una mujer. Me tocó contradecirlo al recordarle que una de las más populares desde hace años, y frecuentemente reimpresa, es Mafalda, del genial Quino, que sigue teniendo vigencia a través del tiempo. Esa niña quien no le gusta la sopa y que es tan pesimista sobre el futuro de nuestro planeta no solo es algo universal, sino que recientemente adquirió nueva vida cuando una colección de esas tiras fue traducida y reimpresa en inglés. Nada menos que la sofisticada revista The New Yorker celebró con un extenso artículo la aparición en ese idioma de la inmortal creación. Pero lo cierto es que en general la tira cómica ha venido a menos y no tiene la trascendencia que en una época tuvo. De hecho, uno de los últimos libros del lamentado Felipe Ossa estuvo dedicado a la historia de la tira cómica. Ahí recordó que Mafalda se parecía mucho a la protagonista de otra serie de monitos que era Nancy.

Otra mujer infaltable en toda colección de amantes de esa forma de arte (porque lo es) fue Modesty Blaise, una contraparte femenina de James Bond, pero con mucho más sentido del humor y que no cayó en la rutina de las últimas apariciones del 007. Muy atractiva también es la Mujer Maravilla, que fue llevada al cine protagonizada por una de las mujeres más bellas imaginables, Gal Gadot. Hubo también una periodista llamada Brenda Starr, que tenía gran imaginación y además ella siempre les ganaba en conseguir chivas a sus contrapartes masculinas. En ese mundo maravilloso de la tira cómica, La Pequeña Lulú se distinguía por su iniciativa y sentido de lo absurdo. También es digna de recordar Pepita, la sabia esposa de Lorenzo, que fue un ejemplo de cómo las mujeres deben saber manejar a sus maridos. En el mundo de las aventuras, otra niña inolvidable fue Ana, la Huerfanita, con ese dibujo peculiar en donde los ojos de los personajes nunca tenían pupilas. Quienes han seguido las aventuras del adolescente Archí, siempre tendrán presente a sus dos admiradoras, Betty y Verónica, dos de las más agradables niñas del género. La novia de Popeye, Oliva, también merece mención, así como la esposa del amargado Olafo, con su sombrero cornudo al estilo vikingo.

Los ejemplos de mujeres importantes en las tiras cómicas, o monitos, como también les decían, abundan y de hecho muchas veces son los personajes más atractivos.