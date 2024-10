Música Ficta resucita el pasado 

Una de las grandes agrupaciones musicales que hacen honor a Colombia se llama Música Ficta, y ellos se han dedicado a presentar un repertorio de obras de los siglos XVII y XVIII, y ha además resucitado y dado a conocer música que estaba coleccionando polvo a pesar de los grandes méritos que tiene. Este conjunto dirigido por Carlos Serrano quien, además de ser su flautista y percusionista, se ha presentado en numerosos países del mundo, con destinos tan exóticos como Azerbaiyán, China e Indonesia, aparte de los grandes centros musicales de naciones como Estados Unidos, Inglaterra y Francia entre una treintena de países adicionales.

Las críticas de sus conciertos han sido sumamente elogiosas y Música Ficta se ha dedicado no solo a interpretar el repertorio antiguo sino también a resucitarlo, o sea que no solo interpretan, sino que además investigan y dan a conocer ese inmenso tesoro musical que por mucho tiempo había sido olvidado. Ejemplo de esto es su último disco, llamado Alternen las avecillas, en el cual se incluyen villancicos y otras obras musicales que forman parte del archivo musical de la Catedral de Bogotá, un acervo cultural sin paralelo. Que este disco completa la docena grabada por Música Ficta, da testimonio de la tremenda labor de divulgación que han logrado. El contenido incluye varias piezas que nunca habían sido llevadas al disco antes, o sea que se trata además de una revelación musical importante. El villancico que da título al disco es uno de los que figuran en él, y es de una ternura y belleza incomparable. Las demás obras no se quedan atrás y el placer de oír esta grabación es difícil de describir.

Que bueno sería que Música Ficta se presentara con más frecuencia entre nosotros, ya que se trata de un conjunto que hace honor y es orgullo del país.