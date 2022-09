Nueva definición de “museo”

Hace unos días terminó una reunión extraordinaria en Praga del Consejo Internacional de Museos que tenía como objeto aprobar una nueva definición de lo que debe ser un museo. Esto, que aparentemente no debería tener ni dudas ni discusiones, en realidad no ha sido tan fácil, ya que muchos activistas han intervenido para lograr que la definición de museo abarque muchos temas que en el pasado no se tenían en cuenta, tales como promover la inclusión femenina en lo que contiene el museo y dar oportunidad a sectores de la población que antes no se tenían en cuenta para que sean ahora parte de la labor de los museos.

Hace unos meses informé sobre lo que había sucedido con una definición alterna que había sido aprobada y aunque de lo que se trataba era de dar una información, varias personas adjuntas a museos se sintieron heridas y mandaron cartas de protesta. Espero que eso no pase ahora, pero para aclarar de qué se está hablando, transcribo el texto oficial de la definición de museo que fue aprobada en Praga;

“Un museo es una institución permanente sin ánimo de lucro al servicio de la sociedad que investiga, colecciona, conserva, interpreta y expone el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Funcionan y se comunican de forma ética, profesional y con la participación de las comunidades, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos”.

Son evidentes las buenas intenciones de quienes aprobaron por tremenda mayoría ese texto, aunque personalmente tengo dudas sobre cuanto demorarán los museos de todo el mundo en cumplir los laudables propósitos de la definición. Muchos museos no han tenido jamás en cuenta al público que los visita y se han comportado como algo casi sagrado que hace lo que a sus directivos les parezca y poco tienen en cuenta la opinión de quienes no forman parte del museo. Si la muy buena definición que fue aprobada es aplicada por los museos, y logran que el gran público se acerque a ellos como si fuera su casa y no un templo inaccesible para los no iniciados, con la definición aprobada de lo que debe ser un museo, se ha dado un gigante paso adelante. Y quiero dejar constancia que no me refiero a ningún museo en particular, sino a la experiencia que he tenido con museos de los países del mundo que he visitado.