Nueva lista de mejores películas

El Arte y la Cultura

Cada 10 años la respetada revista inglesa Sight and sound hace una encuesta entre centenares de críticos de cine, estudiosos, autores y otra gente que tiene que ver con el séptimo arte para elegir las 100 mejores películas de la historia. Es una lista interesante, aunque lo curioso es la forma como ella cambia en cada votación a través de los tiempos. Y muchas veces hay sorpresas. Por ejemplo, The searchers, de John Ford, alguna vez llegó a ocupar el primer lugar, y cintas como A nous la liberté, de René Clair, han desaparecido de las listas. Quizá la mayor sorpresa de todas es la que fue elegida para el primer puesto este año. Se trata de Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, Burxelles, de la directora Chantal Akerman. Esta es la primera vez que una mujer ocupa un puesto tan importante en ese escalafón, y este filme que sigue las rutinas diarias de una viuda durante tres días, en otras encuestas aunque fue incluida no fue en puesto tan importante. Claro que esta es una gran película, es decir, que ese resultado no es criticable, pero al menos debe decirse que es curioso.

Los puestos siguientes, según la votación correspondieron, a Vértigo, de Hitchcock; El ciudadano Kane, de Orson Welles, y a Historia de Tokio, de Yasujiru Ozu. Entre las 10 primera están igualmente Mulholland Drive de Lynch, y Hombre con una cámara, ensayo mudo del ruso Dziga Vertov. La cinta de John Ford mencionada antes cayó al puesto 15, y La regla del juego, una obra maestra de Jean Renoir (que hubiera puesto entre las primeras), quedó en un modesto puesto 13. Otro resultado sorpresivo es que la película de Ingmar Bergman, que quedó en mejor lugar, no fue una de las más recordadas que estaban en encuestas pasadas, sino Persona, que está en el puesto 18. El padrino, de Coppola, perdió puesto importante y la película de este director que quedó en mejor lugar fue Apocalipsis, ahora en el puesto 19. Es evidente que a las cineastas mujeres las consideran ahora mejor, ya que después de haber sido prácticamente ignoradas antes, hay cuatro entre los 20 primeros puestos.

Todo lo anterior se reproduce a título informativo, pero sigo en mi convencimiento de que este tipo de ejercicios, una especie de campeonato de las mejores películas, es en general algo árido y que a la larga no significa mucho. Es muy difícil decir por qué es mejor una cinta que está en el puesto 20, digamos, que la que está en el puesto 60. En últimas, este tipo de votaciones si para algo sirven es para recordarle a uno las maravillas que se encuentran dentro de la historia del cine.