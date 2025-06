Óperas para el futuro

Resume e infórmame rápido

Una de las razones por la cual entre nosotros no se ha podido desarrollar una buena serie de temporadas operáticas es que quienes montan óperas piensan en representaciones un año, ocasionalmente las repiten el siguiente y ellas desaparecen definitivamente. Es por eso que excelentes montajes como el de “Falstaff” con Valeriano Lanchas, el “Tannhauser” que vimos hace unos años, “La caída de la ciudad Mahagonny”, que es de lo mejor que se ha representado entre nosotros y otras similares son solo un recuerdo y existe el deseo de que ellas y similares pudieran volver algún día para hacer una temporada verdadera. Con esto quiero decir que hay muchas óperas representadas en un lapso corto escogidas de un repertorio existente y montadas con alguna frecuencia.

Pero no son solamente las mencionadas, sino que ese repertorio debe extenderse para incluir muchas muestras del arte lírico que nunca se han montado en la ciudad. Por ejemplo, está el “Wozzeck” de Alban Berg, obra cumbre dentro de la música del siglo pasado que una vez nos prometieron y que, aparentemente por discusiones internas, no llegó a los escenarios. Tampoco un prometido “Oro del Rin”, que por la pandemia no alcanzó a subir a las tablas, y que hubiera podido ser un notable inicio para que en Bogotá se represente completa la Tetralogía wagneriana. Ya que de Wagner se habla, aquí nunca nos han dado ni “Lohengrin” ni “El holandés errante”, que serían bienvenidas. Mozart en igual forma tiene óperas que han sido ignoradas, como la deliciosa “El rapto del serrallo”. Igualmente, “La flauta mágica” se vio una vez y desapareció.

Pero si a eso vamos, mucho del gran Verdi hace años que no se representa aquí y sería bienvenido. No menciono a “Fidelio”, ya que posiblemente este será parte del próximo Festival de Música del Teatro Mayor, pero muchas óperas como “Carmen” que vimos hace unos años en una versión que traicionó la obra hecha por uno de esos directores escénicos que creen saber más que los creadores, está en deuda con nosotros, ya que es una obra básica. De Donizetti no volvimos a ver ni “Lucía” ni “Don Pascual”, obras que merecen que el público las goce y así hay muchos otros compositores de óperas básicas que han estado alejados de nosotros por largo tiempo.

Hay una película con Jack Nicholson, en el que él hace la lista de cosas que le gustaría hacer antes de partir. No es que yo esté en plan de partir, pero las sugerencias anteriores ojalá sirvan a quienes hacen las programaciones de lo que los bogotanos van a ver en el futuro.