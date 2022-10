El Arte y La Cultura.

Ha pasado inadvertido un centenario importante del cine colombiano: el del estreno de la película María, basada en la novela de Jorge Isaacs. Esta, curiosamente, fue dirigida por un franciscano, quien trajo no solo técnicos españoles sino un grupo de actrices, ya que las muchachas locales consideraban inmoral actuar, así el director tuviera las buenas credenciales de ser monje franciscano. La filmación tuvo lugar en escenarios naturales del Valle, en los que transcurre la acción de la novela.

Los dueños de las pocas salas de exhibición, los hermanos Di Doménico (que desde hacía tiempos filmaban noticieros y documentales cortos), se sintieron lesionados de que alguien se les hubiera adelantado con una película con historia y se apresuraron a filmar Aura o las violetas, basada en la novela de Vargas Vila, que fue estrenada en 1924. Poco tiempo después los Acevedo, autores del más completo noticiero colombiano que ha existido, filmaron La tragedia del silencio, y los Di Doménico produjeron Como los muertos, basada en una pieza teatral de Álvarez Lleras sobre el tema de la lepra. De todas estas películas solo quedan pedazos cortísimos o fotos, de manera que para documentarse sobre cine colombiano hay que llegar a Bajo el cielo antioqueño, filmada en Medellín en 1927, de la cual, al parecer, el Patrimonio Fílmico Colombiano tiene una copia bastante completa.

Según Hernando Salcedo, estas se pueden considerar las primeras películas colombianas con argumento, pero no las primeras hechas en Colombia. Informa Salcedo que quizá se filmaron en las fronteras de Venezuela películas hechas por enviados de los Lumière, los pioneros del cine, hacia 1899. No existe documentación sobre estas presuntas películas, de manera que uno debe saltarse, para conocer las primeras filmadas en el país, a junio de ese año, cuando El Ferrocarril, un periódico local, daba cuenta de que en Cali se estrenaron unos cortos con vistas de la ciudad. En esa época de lo que se trataba era de mostrar imágenes en movimiento y ellas fueron las que maravillaron a nuestros antepasados, ya que el público no esperaba gran calidad, todo se hacía en exteriores y no existían los problemas del sonido ni del argumento.

Cuando los creadores de Estados Unidos y de Europa comenzaron a mandar sus películas, la gente perdió interés por el cine nacional, que no podía competir con las estrellas foráneas ni con la técnica que exhibían. La llegada del sonido, que implicaba estudios especiales y grandes inversiones, fue el golpe final para el cine colombiano. Aunque se siguieron haciendo ocasionalmente películas, estas eran esfuerzos aislados y solo hasta este siglo puede decirse que nació una industria de cine, gracias a los alicientes de la Ley del Cine.