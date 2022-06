Redescubrimiento de música antigua

Desde hace una docena de años hay un conjunto colombiano de música antigua que se ha dedicado no solo a la interpretación, sino también al redescubrimiento de obras musicales olvidadas del pasado. Eso les ha traído elogios en los círculos musicales de los cuatro continentes donde se han presentado. La crítica ha destacado la increíble labor de divulgación de obras de músicos del pasado barroco que han sido olvidados y que la labor del grupo colombiano ha sacado de nuevo a la luz. Se trata desde luego del grupo llamado Música Ficta, dirigido por Carlos Serrano, un estudioso serio y no solo eso, sino que también él y su conjunto son intérpretes de categoría de un repertorio que necesita conocimiento y musicalidad.

Eso ha permitido que músicos del pasado con nombres como Juan de Navas, Pierre Boucquet, José Marín y otros por el estilo, que incluso muchos amantes de la música no han oído nombrar antes, salgan a la luz de nuevo. Música Ficta no solo los presenta en concierto, sino que los ha grabado y tiene una colección que ya cuenta con una docena de discos. Estos se caracterizan por la frescura y musicalidad común a todos, por no decir nada de la labor investigativa que hay detrás de ellos. El haber sacado a la luz nuevamente estas obras le ha merecido a este conjunto colombiano comentarios positivos de muchas autoridades musicales en los centros más prestigiosos del planeta.

Es curioso que Música Ficta cuente con más representaciones fuera del país que entre nosotros, y eso debería ser corregido por quienes programan conciertos entre nosotros. Es un grupo que hace honor al nombre de Colombia, cuyos aportes los ponen en puesto de honor en el campo que han escogido para sus actividades.