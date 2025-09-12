Releyendo a Thomas Mann

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este año se cumplieron 150 del nacimiento del insigne escritor alemán Thomas Mann y ese ha sido un pretexto para releer las obras de este gran novelista y premio Nobel. Al hacer ese acto tan placentero, uno se asombra de la actualidad que tienen sus libros, ya que ellos saben reflejar a la humanidad en una forma ejemplar y analizan en forma profunda aspectos que son universales así la influencia de la personalidad del escritor se vea en cada página de sus creaciones.

Por ejemplo, en “La montaña mágica”, uno encuentra reflejado todo un mundo de personajes contradictorios que recuerdan a Proust por la manera como se describen a fondo sus problemas íntimos. “La muerte en Venencia”, es un retrato de un escritor maduro que se encapricha por un jovenzuelo llamado Tadzio a quien admira de lejos en lo que es quizá una íntima confesión del novelista. Incidentalmente, un investigador descubrió no hace muchos años que el modelo para ese niño existió en la realidad y que se llamaba Vladislav Moes y que estuvo en Venecia mientras el mismo Mann veraneaba allí. Lucho Visconti hizo una excelente película basada en la novela, aunque cambió al escritor Aschenbach que creó Mann por un músico con grandes similitudes a Gustav Mahler.

Otra obra maestra de Thomas Mann es una de sus últimas novelas, la llamada Doctor Fausto, una modernización de la leyenda, donde un compositor vende su alma al diablo para ser creativo y origina una música que revoluciona todos los conceptos. Arnold Schönberg se creyó retratado en ese músico y hubo una célebre polémica en que los dos antiguos amigos se alejaron por siempre.

Son muchas más las grandes novelas que escribió Thomas Mann, en especial Los Buddenbrooks, con la cual ganó el Nobel, y además sus cuentos cortos siguen esa línea humanista que caracteriza toda obra maestra. Estamos ante un escritor para la eternidad, uno de los grandes orgullos de la literatura europea (ya que cuando los nazis le quitaron la nacionalidad alemana él se declaró ciudadano del continente y no de un solo país) y además una persona que siempre vivió de acuerdo con sus creencias, a las que jamás traicionó. Cuando fue investigado por el congreso estadounidense por supuestas simpatías comunistas, en su declaración dijo que “estoy familiarizado con ciertas tendencias políticas: intolerancia espiritual, inquisición política y seguridad legal en decadencia, todo en nombre de un supuesto estado de emergencia” que todo lo que busca es restringir libertades. Solo esas palabras bastarían para que fuera recordado con admiración.