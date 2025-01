Sobre el asunto del collar

Resume e infórmame rápido

El llamado asunto del collar, una de las grandes estafas de la historia, ha dado origen a numerosas obras literarias, de las cuales la más famosa es la de Alejandro Dumas. Como ella involucró a la reina María Antonieta, hay quienes dicen que ese “affaire” fue una de las causas de la Revolución Francesa y por eso merece recordar de que se trató.

No es cierto que cuando le dijeron a María Antonieta que el pueblo no tenía pan, ella respondió “Que entonces coman tortas”, pero bien hubiera podido hacerlo porque era mujer intrigante y frívola que como buena descendiente de los déspotas austriacos se opuso a todo intento de reforma. Por eso es irónico que en uno de los hechos de que la acusaron el famoso “affaire” del collar, ella fuera inocente. En 1772 el rey Luis XV decidió regalar a su amante Mme. Du Barry un costoso collar de diamantes que le encargó a los joyeros reales, quienes cotizaron el equivalente a unos 15 millones de dólares de nuestros días y comenzaron a coleccionar las raras joyas que lo formarían, labor que les tomó largo tiempo.

Lo malo es que cuando ya lo tenían listo, Luis XV murió de viruela y su nieto y sucesor expulsó de la corte a la Du Barry. Los joyeros ya habían terminado el collar, pero era tan caro que no había a quien venderlo. Se lo ofrecieron a María Antonieta, la reina, pero ella se negó a comprarlo. Entonces entró en la historia el Cardenal de Rohan, quien a pesar de su investidura no era nada santo y pretendía seducir a María Antonieta. Unos aventureros entonces convencieron a al cardenal que si le conseguía el collar a la reina, ella accedería a sus pretensiones y armaron una novela con cartas falsificadas y citas secretas en que la aventurera acudía disfrazada. El cardenal dijo a los joyeros que compraría el collar en nombre de la reina, por lo cual le dieron crédito. Se lo entregó a la intermediaria que prontamente desapareció con las joyas y el cardenal cuando le cobraron delató a María Antonieta que no sabía nada del asunto. Dados sus antecedentes, nadie le creyó y ese incidente contribuyó a desacreditar a la monarquía, un paso más hacia la Revolución Francesa.

En la historia de las estafas más grandes de la historia hasta ese entonces, el asunto del collar ha sido fuente de muchas creaciones, donde no es necesario dejar correr la imaginación, ya que los hechos fueron lo suficientemente novelescos y poco es lo que se puede agregar a la realidad.