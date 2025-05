Una exposición sobre García Márquez

“Esta exposición es de visita obligada ya que no solo es interesante sino también altamente instructiva”: Manuel Drezner. Foto: EFE - Carlos Ortega

La Biblioteca Nacional ha inaugurado una espléndida exposición, bautizada como Todo se sabe: el cuento de la creación de Gabo, que es una muestra que trata de informar sobre cómo se desarrolló, a través de su vida, la trayectoria creativa de Gabriel García Márquez. En esta exposición hay casi medio millar de documentos de toda índole, desde correspondencia y los pasaportes que usó el escritor, hasta dibujos y poemas tempranos. Incluye también reproducciones de muchas de las cartas que escribió y recibió, no solo a sus amigos, sino a quienes manejaban su obra. Una curiosidad es una carta de Roger Angell, el editor de la revista The New Yorker, en que rechaza uno de sus cuentos porque no le gustaba el final. Eso se puede comparar con la metida de pata de la editorial que rechazó la publicación de Cien años de soledad, nueva muestra de que muchas veces los así llamados expertos no saben demasiado.

En esta exposición nos recuerdan también que García Márquez fue acertado crítico de cine, con la reproducción de algunos de los artículos que sobre el tema escribió para este diario e incluso nos muestran poesía que sabiamente publicó con pseudónimo. Igualmente se exhiben muchos de los libros que formaron al escritor, que incluyen algunas sorpresas.

En resumidas cuentas, se trata de una exitosa iniciativa de la Biblioteca en colaboración con la Fundación Gabo y del archivo del escritor en la Universidad de Texas. Quienes quieran conocer las bases de los procesos creativos de un inmenso escritor, esta exposición es de visita obligada ya que no solo es interesante sino también altamente instructiva. Esta clase de iniciativas es motivo de honor para quienes las han organizado, que merecen efusiva felicitación.