"El Teatro Santo Domingo ha lanzado su programación para el año entrante. Se trata de espectáculos de altísima categoría": Manuel Drezner.

El Teatro Santo Domingo ha lanzado su programación para el año entrante, que ya ha sido difundida pero que vale la pena comentar que se trata de una colección de espectáculos de altísima categoría, que darán la oportunidad al público bogotano de ver de lo más granado de la música, el teatro, las manifestaciones populares y hasta circo. No solo habrá calidad sino también cantidad, ya que habrá funciones casi que la mitad de los días del año para presentar nada menos que 116 espectáculos de toda índole.

Desde luego, hay mucho de importancia, pero se debe destacar la visita de nada menos que la Filarmónica de Berlín con su aclamado director Kirill Petrenko y con uno de los pianistas más importantes de nuestros tiempos, Daniil Trifonov. En el campo musical, además, se prometen la inmensa Pasión según San Mateo de Bach, la Sinfonía Resurrección de Mahler, y la Novena Sinfonía de Beethoven.

Por el lado del arte lírico, se presentarán El holandés errante de Wagner, Bohemia de Puccini, aparte de La tabernera del Puerto, una gran zarzuela. Hay igualmente una novedad interesante, la ópera para una intérprete Antes del desayuno, de Pasatieri, basada en el célebre monólogo del nobel Eugenio O’Neill. El Ballet de Chile nos dará El lago de los cisnes de Tchaikovski, que se unirá al tradicional Cascanueces de fin de año. Fuera de estos se presentará nuevamente el excelente Ballet Folklórico de la Universidad de Guadalajara.

El país invitado de honor será Alemania, que aparte de la orquesta mencionada hará diferentes presentaciones de música y danza. Hay además interesantes eventos teatrales tanto internacionales como colombianos y numerosos conciertos de cámara. Se trata, como se ve, de una programación de lujo que hace honor a nuestra capital y que dará a los aficionados bogotanos innumerables platos exquisitos que serán degustados con placer.