El de Petro es el sexto gobierno del siglo XXI en Colombia, tras dos de Uribe, dos de Santos y el de Duque. ¿Qué ha pasado con el nivel de precios en cada uno de esos mandatos?

El gobierno en el que menos aumentaron los precios fue el primero de Santos, con un incremento acumulado de apenas 12% en cuatro años. Antes del actual, el que más había registrado alzas era el primer gobierno de Uribe, donde tras sus 48 meses en el poder los precios subieron 24%. Pues bien, faltando nueve meses para que termine el sexto gobierno del siglo, el de Petro, los precios ya han aumentado 25%. Bajo esa métrica, este ha sido sin duda el gobierno de la carestía.

La historia de cómo este gobierno terminó ganando la carrera de la mayor carestía del siglo tiene dos partes. La primera, que el gobierno se subió al vagón del poder cuando los coletazos de la pandemia y la crisis de contenedores y fertilizantes empujaban la inflación en buena parte del mundo, incluida Colombia: el 7 de agosto de 2022 los precios todavía subían con fuerza. Es útil para la discusión tener una comparación de nuestra posición global en el frente inflacionario. En agosto de 2022, en una muestra de 63 países (miembros del BIS), había 19 con una inflación aún mayor que la colombiana. En resumen, la inflación que heredó el gobierno era alta, pero casi la tercera parte de los países tenían peores guarismos.

¿Qué ha pasado desde entonces? La inflación siguió aumentando en los primeros meses del gobierno para luego empezar un periodo de reducciones sostenidas sin nunca alcanzar el rango meta que tenemos. Ese proceso desinflacionario se estancó a finales de 2024. Ahora, de hecho, la inflación ha completado cuatro meses seguidos de aumentos: hay que devolverse más de un año para encontrar un registro de inflación mayor al que reportó el Dane para el mes de octubre de 2025. Y si lo miramos en términos comparativos con los 63 países de marras, ahora solo 7 de ese combo tienen tasas de inflación mayores a la nuestra: en el contexto global hemos bajado mucho menos la inflación que el resto del mundo. (El país con la mayor inflación en la lista es Turquía, cuyo presidente probó la misma teoría que ahora propone el nuestro: para bajar la inflación el Banco Central debe bajar las tasas de interés).

Nos falta debatir las causas por las que ha resultado imposible reconducir la inflación a su cauce. Allí confluirán muchas historias. Parte de la responsabilidad posiblemente recaerá en el Banco Central, cuyos pronósticos desde 2021 siempre han apuntado fallidamente a que la inflación regresaría al rango meta. En defensa del Banco, ha apretado las tuercas de la economía a pesar de la presión del gobierno y sus representantes a no hacerlo. Además, es claro que era difícil anticipar que el gobierno mantendría una política de gasto que violaría los límites de la regla fiscal a partir de 2024 y que aumentaría el salario mínimo sin consideración alguna por sus efectos en los precios de la canasta familiar. Ya habrá estudios para decantar el debate sobre las causas, pero al margen de esa discusión, el hecho concreto es que sexto gobierno del siglo, el de los eslóganes progresistas, resultó ser el de la mayor carestía.

