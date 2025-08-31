Migración y desempleo

Resume e infórmame rápido

En los últimos años Colombia ha creado 1,7 millones de puestos de trabajo y la tasa de desempleo ha bajado dos puntos porcentuales. Esa es una buena noticia. La mala es que buena parte de los empleos creados son informales—los incrementos elevados del salario mínimo y las mejores remuneraciones en trabajos nocturnos y festivos no le llegan a la mayor parte de los nuevos empleados.

Sorprende a muchos que el desempleo haya caído a pesar de las mediocres tasas de crecimiento de la economía. Se han barajado varias hipótesis para explicar la paradoja, que van desde el boom del narcotráfico reflejado en récords históricos en plantaciones de coca hasta la teoría que achaca el buen dato al desbordado empleo público que cabalga sobre unas cuentas insostenibles. En días pasados oí una teoría nueva: el desempleo ha caído porque muchos colombianos se han marchado del país. ¿Será? Veamos los números.

Colombia ha sido tradicionalmente un país de emigrantes. Antes de la pandemia, por ejemplo, cada tres años salían del país y no regresaban alrededor de 400.000 colombianos. Pues bien, en los últimos tres años—los del gobierno Petro—han abandonado estas tierras cerca de un millón de colombianos. Es cierto, por tanto, que ha habido un salto enorme en la búsqueda de proyectos de vida lejos de la tierra.

¿Puede la salida de ese millón de colombianos explicar la caída del desempleo? En Colombia la mitad de población es económicamente activa. Si en el millón que se marchó esa proporción es similar a la de la población total, hoy tendríamos sin esa migración medio millón de personas más trabajado o buscando trabajo en Colombia. El punto más especulativo para hacer las cuentas es ¿qué porcentaje de ese medio millón estaría hoy sin trabajo y engrosaría las cifras de desempleo?

Sabemos de otras investigaciones que situaciones económicas difíciles como el desempleo son un motor de la migración interna y externa. Por tanto, seguramente el desempleo de ese medio millón sería mayor que el de la población que se quedó. ¿Pero qué tanto? Para que esta migración pueda explicar completamente la caída en la tasa de desempleo se requeriría que, si se hubieran quedado, absolutamente todos ellos estuvieran sin trabajo. Ese extremo es claramente implausible. Si la mitad de esos migrantes se encontraran hoy en Colombia sin trabajo, hipótesis que también luce excesiva, la tasa de desempleo sería un punto porcentual más alta.

Si bien a esos cálculos les faltan estimativos de otros canales—por ejemplo, los que se marcharon envían remesas que a su voz pueden dinamizar la actividad local—mi lectura de esos cálculos es que el rol de la huida masiva de colombianos al exterior podría explicar algunas décimas de la reducción del desempleo, pero el grueso de la caída hay que buscarlo en otra parte.

*El Dane publicó hace unas semanas sus cálculos poblacionales actualizados. Sus estimativos de migración neta al exterior de los últimos tres años son cuatro veces más pequeños que los de Migración Colombia. Según consta en la descripción metodológica, el Dane no usa en su estimativo los datos oficiales de Migración Colombia de entradas y salidas de nacionales y extranjeros.

