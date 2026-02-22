No, la economía no va bien

Resume e infórmame rápido

El DANE publicó esta semana los datos de PIB de 2025. Tras tres años y medio del gobierno Petro, el crecimiento de la economía ha sido muy pobre: 5 %. Quiero ser claro: ese 5 % es el crecimiento acumulado tras tres años y medio de mandato. La aclaración es pertinente porque cifras de crecimiento anuales por encima de 5 % no eran exóticas en Colombia: en seis de los últimos 20 años crecimos por encima de ese umbral en un solo año.

Tras tres años y medio de mandato este es el peor crecimiento del ingreso de cualquier gobierno a lo largo del siglo XXI a pesar de que el gobierno de Petro no ha tenido que enfrentar las crisis que frenaron la actividad en otros gobiernos. El dato, por ejemplo, es menor al del segundo gobierno de Uribe que había tenido que lidiar con la crisis financiera global, al del segundo mandato de Santos que enfrentó el colapso de los precios del petróleo y menor al de Duque que batalló con una pandemia.

Si bien estos datos son contundentes en señalar que el aumento de nuestros ingresos se ha ralentizado con relación a mandatos previos, podría ser en todo caso cierto que esa caída no es colombiana, sino el reflejo de bajos crecimientos de nuestros pares, que el mundo pasa un bache de crecimiento. Por ejemplo, algunos podrían argumentar que hemos tenido un crecimiento bajo porque estamos en el periodo postpandemia. Una forma simple de verificar la hipótesis es calcular el crecimiento de Colombia relativo al de todo nuestro Hemisferio Occidental que también sufrió la pandemia. Pues bien, bajo esa métrica el gobierno de Petro será el primero en el siglo XXI que reportará un crecimiento menor al que tuvo el Hemisferio Occidental. En todos los gobiernos previos nuestro ingreso aumentó más que en ese grupo de comparación.

¿Por qué se ralentizó la actividad? ¿Por qué le va mal a la economía? Hay varias hipótesis. Una, que esto es el reflejo de una caída sostenida en la inversión de la economía que viene desde 2014 pero que se ha acentuado bajo el mandato de Petro: en estos tres años y medio la inversión ha caído más de 12%. Una segunda hipótesis ata la caída al hecho de que un millón de colombianos abandonaron el país durante este periodo. También es posible que la antipatía del gobierno por la iniciativa privada esté dando sus frutos amargos—la salud, la educación, la minería, la industria, la infraestructura, el sector financiero, la agroindustria, la ganadería han sido todos blancos de ataques gubernamentales; lejos quedaron los tiempos en que la prosperidad se construía en asocio con los negocios. El desbocado gasto público

también ha jugado su rol al acaparar recursos disponibles del sector financiero. La violencia y la extorsión creciente hacen parte de la ecuación—no son buenos socios de la prosperidad. Las cuatro emergencias económicas (dos detenidas por la Corte) en tres años y medio de gobierno cargadas de tributos generan incertidumbre, otra mala compañera de la iniciativa privada.

