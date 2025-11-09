Querida Registraduría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Fui jurado en la consulta del 26 de octubre. El lunes 20 a las 5 pm me llegó su citación conminándome a ir a una capacitación presencial al día siguiente a las 8 am. ¿En serio? ¿Una citación para el día siguiente? Los que hemos pasado muchas veces por esto sabemos que uno puede asistir en cualquier horario, así que fui más tarde. Llegué a las 4 pm. Hable con el Néstor Elí del caso quien me informó que solo atienden hasta las 3:30. ¿No les parece que deberían tener horarios extendidos para no tener que faltar a las clases, trabajos etc.? La información sobre los horarios de atención no estaba ni en la comunicación ni en la página de Uds.

Volví al día siguiente. Como en los viejos buses de Bogotá, nos hicieron esperar a que hubiera “suficiente gente” para echar a andar una sesión. Aproveché para preguntarles a sus funcionarios por qué carajos no nos mandan un video con la información en lugar de: i. Hacernos ir a un lugar a los miles de felices ganadores de la lotería; ii. Alquilar cientos de salones a lo largo y ancho del país, iii. Enviar cientos de funcionarios a dictar el día entero la misma sesión, iv. Gastar tiempo de tantos en transporte y contaminar el planeta. v. Gastar nuestros impuestos para armar una logística presencial en todo el país.

Las funcionarias, suficientemente jóvenes para no entender ni el símil del bus bogotano ni haber visto a Néstor Elí, me dijeron que el código electoral ordenaba capacitaciones “presenciales”. El artículo 108, dijeron con mucha seguridad. Qué nivel, pensé, recitan el código. A la salida de la capacitación lo busqué. El 108 no es, pero está cerca. Bien por sus funcionarias.

Dice el código: “Los jurados de votación recibirán en las oficinas del Registrador del Estado Civil o de sus Delegados las instrucciones necesarias para el correcto desempeño de sus funciones. La Registraduría Nacional del Estado Civil divulgará instrucciones para el cabal desempeño de las funciones de jurado de votación. La televisora y la radio nacional estarán obligadas a transmitir programas preparados por la Registraduría Nacional en este sentido.”

El texto tiene 40 años. Existía la televisora—Inravisión. No había computadores en las casas, ni internet, ni celulares. ¿Qué tal si interpretan el artículo de manera moderna? “Las oficinas” pueden incluir la oficina virtual de la Registraduría: su página web. Hagan un buen video y quedamos todos capacitados, no perdemos tanto tiempo los jurados, no necesitan funcionarios capacitadores, que no gastarán sus días en repetir una y otra vez el mismo cuento, no hay que contaminar el planeta moviendo miles de personas a esos sitios, no habrá que alquilar ni armarle logística a esas citas y nuestros impuestos pueden tener un mejor destino. O ser más bajitos.

Y una sugerencia. Durante años, los seis jurados de cada mesa tenían permiso de repartirse la jornada: todos se veían a la llegada, acordaban cuáles tres se quedaban en la mañana, cuáles en la tarde y al final de la jornada todos se juntaban para el escrutinio. Ahora la instrucción es que deben estar los seis todo el día. Con tres funcionaba perfecto y era un arreglo más respetuoso con el tiempo de los ciudadanos.

Saludos