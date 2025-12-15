Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Bolivarismo y Monroismo”

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Marcelo Caruso A.
Marcelo Caruso A.
15 de diciembre de 2025 - 05:05 a. m.

Releer esta obra de Indalecio Liévano Aguirre –excanciller liberal de Colombia– con sus reflexiones sobre los hechos que marcaron el surgimiento del imperialismo de Estados Unidos en su fase de expansión territorial hacia hispanoamérica, permite comprender sus afinidades y diferencias con el neomonroismo actual; que no sólo viene por el control político regional, sino por riquezas naturales: hidrocarburos, minerales estratégicos, agua y tierras cultivables.

La intención del gobierno de James Monroe y su sucesor, Johan Quincy Adams, buscaba justificar su oculta política internacional anexionista como un acto de protección frente a...

Marcelo Caruso A.

Por Marcelo Caruso A.

Conoce más

Temas recomendados:

Estados Unidos

América Latina

Donald Trump

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.