“Bolivarismo y Monroismo”

Releer esta obra de Indalecio Liévano Aguirre –excanciller liberal de Colombia– con sus reflexiones sobre los hechos que marcaron el surgimiento del imperialismo de Estados Unidos en su fase de expansión territorial hacia hispanoamérica, permite comprender sus afinidades y diferencias con el neomonroismo actual; que no sólo viene por el control político regional, sino por riquezas naturales: hidrocarburos, minerales estratégicos, agua y tierras cultivables.

La intención del gobierno de James Monroe y su sucesor, Johan Quincy Adams, buscaba justificar su oculta política internacional anexionista como un acto de protección frente a...