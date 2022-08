Colombia y la revancha popular

Importantes protocolos y hasta teorías del pensamiento crítico fueron cuestionados y enriquecidos durante el proceso de la posesión presidencial, fenómeno que vale la pena reseñar sin pretensiones académicas. En primer lugar, el protagonismo social y político de la sociedad civil popular en toda su diversidad, que contó con la promoción y aceptación del propio Gobierno entrante. Primero fue la posesión frente a los pueblos originarios, luego frente a los movimientos sociales resistentes y, finalmente, frente a una multitud plena de emociones que demostró un nivel de consciencia política inédito para este tipo de ceremonias y muy superior al que anunciaba Antonio Negri.

Una larga revancha —que no es venganza— se venía preparando en la historia colombiana desde las luchas anticoloniales de los Comuneros del Socorro, hasta los estallidos y levantamientos que marcaron los tres años anteriores. No conozco un caso similar en este siglo donde la historia de las resistencias haya sido el eje de la reflexión y la acción reivindicatoria y reparadora de un cambio de gobierno. De lo cual no solo fueron parte el emocionante regreso a la lucha por la paz de la espada de Bolívar y los profundos discursos oficiales, sino que sorprendió el protagonismo de las decenas de miles de participantes, quienes con una “espontanea”, justa y adecuada orientación política aplaudieron y abuchearon a las autoridades extranjeras visitantes, de acuerdo a lo que se merecían. El rey de España y el presidente de Ecuador —ganadores por meritocracia negativa— estaban perplejos y sintiéndose en el lugar equivocado, y los más aplaudidos, la presidenta de Honduras y los presidentes de Bolivia, Chile y Argentina, sonreían y reflexionaban —tal vez autocríticamente— frente a un escenario donde la política integraba a gobernantes y gobernados, pero con primacía de la voz popular. Faltó la delegación de alto nivel de EE. UU., que seguramente habría logrado el primer lugar en abucheos, y la de Cuba, que triunfaría en los aplausos. La democracia de excepción que caracterizó Hugo Moldiz como una versión autoritaria de la democracia liberal, que tenía su mejor ejemplo en Colombia, encontraba una excepcional ampliación directa y consciente, que hace parte de una consciencia continental en desarrollo.