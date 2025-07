Desinflados

Resume e infórmame rápido

Concluyó con más pena que gloria la reciente cumbre de los BRICS+ en Río de Janeiro, que sobresalió más por las ausencias, especialmente la de Xi Jinping, presidente de China, el hasta ahora gran impulsor del grupo. El presidente ruso, por obvias razones, tampoco asistió a la cumbre, pues tiene una orden de captura de la CPI por el traslado forzado de niños de Ucrania a Rusia. Tampoco asistieron los presidentes de Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes, que no quieren alienar a su principal socio y aliado, Estados Unidos, ni el de Irán, concentrado en sus problemas internos tras el desastre de su confrontación militar con Israel y Estados Unidos. El bloque de los BRICS, que no es una organización formal, incluye al 45% de la población del planeta y representa el 40% del PIB mundial, según cifras del Banco Mundial.

Pocas acciones de fondo se derivan de la declaración final de 31 páginas, que es más un diagnóstico algo trasnochado del sistema internacional y varios llamados vacuos a reformas que no tienen una vía clara de implementación. La falta de propuestas concretas refleja las fisuras del grupo frente a los temas de la convulsa agenda internacional. Mientras que sus once miembros, tras la reciente expansión, manifiestan la intención de reconstruir el “orden mundial”, brillan por su ausencia consensos de cómo, cuándo y dónde. Incluso la misma expansión del grupo, con varios países en cola, está congelada por el fundado temor a que sea más arduo aún lograr acuerdos con nuevos miembros, cada uno trayendo sus propios intereses y posturas.

India y China, dos pilares del grupo, representan realidades antagónicas: el primero, una democracia aliada de Occidente, mientras que el segundo, una dictadura en conflicto con sus otrora socios comerciales occidentales. Beijing y Delhi son fuertes competidores geopolíticos, económicos y tecnológicos. Por su parte, Brasil busca en los BRICS un escenario diplomático favorable para proyectar un poder que nunca ha logrado en su entorno geográfico natural de América Latina.

Uno de los objetivos principales de los BRICS ha sido crear una alternativa a Bretton Woods, el orden financiero establecido tras la Segunda Guerra Mundial con sus pilares, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, así como el dólar estadounidense como moneda de cambio. Sin embargo, la declaración final de Río hace más un llamado a reformas de estas instituciones que a su reemplazo. En lo referente a sustituir el dólar americano, poco se ha avanzado en el bloque debido a la diversidad de conceptos en torno a la estabilidad financiera, la competencia y desconfianza entre sus miembros, las políticas macroeconómicas divergentes, a lo que se agrega el temor a alienar al presidente Trump, quien ha amenazado abiertamente a aquellos países que quieran escurrirse del dólar.

Otros temas mencionados en la declaración de Río se los llevará el viento: fortalecer el multilateralismo, priorizar la acción climática, con vista a la COP30, cuya sede será igualmente Brasil, rechazo a los aranceles comerciales, gobernanza común frente a la inteligencia artificial y reforma al Consejo de Seguridad, tema sobre el cual los mismos miembros de BRICS mantienen posturas encontradas. Si bien se condenaron los ataques a Irán, no se mencionó a los perpetradores. Frente a la guerra en Ucrania, siendo el agresor miembro de los BRICS, se hizo un llamado a “la paz”. Incluso en el tema de Gaza, la declaración es “moderada” dada la cercana relación entre India e Israel.

