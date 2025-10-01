El acuerdo

Resume e infórmame rápido

Con el primer ministro de Israel a su lado, el presidente Donald Trump presentó en sociedad su plan para Gaza, que busca liberar a los secuestrados israelíes y poner fin a la guerra que comenzó el 7 de octubre de 2023 con la masacre de Hamás en Israel. El plan, sumamente pretencioso, y que ya cuenta con el apoyo del gobierno de Israel, los países de la región, la Autoridad Palestina y la comunidad internacional, articula diversas propuestas que han gravitado por meses en busca de la cuadratura del círculo de esta lamentable tragedia que ya completa dos años.

El plan consta de dos partes: en una primera, la liberación inmediata de los 48 rehenes, seguida de un cese al fuego y la liberación de prisioneros palestinos en poder de Israel. De concluir con éxito esta fase inicial, se habrá dado un paso gigante hacia el fin de la guerra y la entrada masiva de ayuda humanitaria. Posteriormente se comenzaría a implementar el resto del plan, con muchos “diablos en los detalles”, cuyo fin sería “convertir a Gaza en un Dubái”.

Además de la liberación de los rehenes, la desmilitarización de Gaza, la entrega de armas por parte de Hamás, la conformación de un gobierno en la Franja, en el que este grupo no tenga participación alguna, y el control de la seguridad han sido las exigencias de Israel desde el día uno. Todas ellas son parte del plan de Trump, cuya esencia es que tanto Israel como la población palestina ganen, mientras que a Hamás se le niegue todo vestigio de victoria tras los hechos del 7 de octubre. El plan rechaza, además, las pretensiones de la extrema derecha israelí de quedarse con Gaza. Por su lado, la Autoridad Palestina tendría más adelante una responsabilidad compartida sobre la gobernabilidad de la Franja, en la medida en que lleve a cabo las reformas exigidas.

En el aspecto regional, el plan involucra a los principales actores, quienes han manifestado su beneplácito. Extender los Acuerdos de Abraham primero al “premio mayor”, Arabia Saudita, y posteriormente a otros países árabes como Siria y Líbano, así como a musulmanes como Indonesia y Pakistán, sería un objetivo futuro del plan. Muchos obstáculos yacen en el camino hacia ese nuevo Oriente Medio, pero el plan de Trump constituye una ambiciosa apuesta y hoja de ruta para transformar la región, arropándola de la esperanza de un futuro diferente y mejor para todos.

El mismo Trump, en un gesto inédito, se postuló para dirigir en persona la “junta de paz” que se crearía como cuasi gobierno de Gaza en una primera etapa y que tendría una participación, aún no determinada, de países árabes.

Ensombrecen estas horas la duda de qué incentivos tiene Hamás para aceptar el acuerdo y quién tiene la capacidad de presionarlos para hacerlo. Una organización dedicada desde su fundación a la destrucción de Israel y que ha sido insensible al sufrimiento palestino no cambiaría su postura a cambio de nada, a menos de que considere que más adelante, dado lo intrincado del plan, podría sabotearlo, tal como hizo con los Acuerdos de Oslo. Si Hamás rechaza de plano el acuerdo o exige “aclaraciones” o “ajustes”, la suerte quedaría echada hacia más guerra.

El plan se beneficia de las derrotas militares que Israel les infligió a Irán y Hezbollah, así como de la caída de Assad en Siria, resultado de las anteriores. Para Israel, se presenta la gran oportunidad de convertir en victoria estratégica las victorias militares. Para el pueblo palestino, la posibilidad de finalmente pasar la página, entrar en una dinámica de paz con Israel y quizás, algún día, realizar su aspiración —mencionada al final del plan— de un Estado propio al lado de Israel.

