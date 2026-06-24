Ideología por encima de intereses

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Las relaciones internacionales de Colombia durante los cuatro años del presidente Petro se caracterizaron por un fuerte componente ideológico sacrificando los intereses de la nación y del Estado.

El primer campanazo de lo que sería su política exterior ocurrió el 11 de agosto de 2022, recién posesionado, cuando anuncio la reanudación de relaciones con la República Árabe Democrática del Sahara. Esta acción, producto de la afinidad ideológica y personal del mandatario con el Frente Polisario, en nada beneficia a Colombia y por el contrario causó serio deterioro en las relaciones con Marruecos.

Numerosos conflictos diplomáticos especialmente con países de América Latina se generaron por posturas ideológicas del mandatario expresadas en su cuenta de X, acompañadas de descalificaciones e insultos personales. Acusaciones de “nazi” a Javier Milei, incluso durante los últimos días de la campaña electoral y contra el mandatario chileno, José Antonio Kast, afectaron negativamente las históricas relaciones con esos países.

El mandatario colombiano fue declarado persona non grata por el parlamento peruano tras su injerencia apoyando al destituido presidente Pedro Castillo, a lo que siguió el retiro de embajadores. Con Lima apenas se están retomando las relaciones, aunque Petro, una vez más en X, felicitó prematuramente al candidato izquierdista Roberto Sánchez en un escrutinio que muestra por delante a Keiko Fujimori.

Disputa diplomática estalló con Ecuador por comentarios de Petro respecto al proceso judicial contra Jorge Glas exvicepresidente de Correa, el cual escaló posteriormente a llamado de embajadores, imposición de aranceles y cierre de frontera. Recientemente con Bolivia, tras un trino de Petro apoyando la insurgencia contra el presidente Rodrigo Paz y “ofreciendo mediar”, fue expulsada nuestra embajadora en La Paz. Las relaciones con la Unión Europea no estuvieron exentas de controversias por las guerras en Gaza y Ucrania. La cancillería alemana rechazó públicamente la comparación que hizo Petro de Gaza con el nazismo.

Numerosas fueron las disputas con Estados Unidos, nuestro principal social estratégico y comercial, desde discrepancias en la lucha contra las drogas, el combate a las organizaciones criminales, hasta disputas por posturas geopolíticas, especialmente por la guerra en Gaza. La inédita intervención de Petro en Nueva York llamando a punta de megáfono a las tropas americanas a desobedecer órdenes del presidente Trump causó el retiro de su visa e inclusión en la lista OFAC. En los últimos días de la campaña presidencial, Petro acusó repetidamente en X al secretario de Estado, Marco Rubio, de conspiración. El deterioro de la relación con la administración Petro lo demuestra el apoyo abierto de Donald Trump a Abelardo de la Espriella. No obstante, Washington mantuvo la relación bilateral de Estado por su importancia, en espera del 7 de agosto.

El mayor desacierto de la política exterior del presidente Petro en sus cuatro años fue el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel, afectando de manera grave los intereses de Colombia. La cooperación en seguridad, estratégica para nuestro país, se redujo sustancialmente. Se suspendieron programas de cooperación en agricultura, agua, ciberseguridad y medio ambiente, y se prohibió por decreto presidencial el envío de carbón colombiano a Israel. Esa postura anti-Israel radical, con fuertes tonos antijudíos perjudicó a Petro, a Colombia y en nada benefició a los palestinos.

Las presidencias pro tempore de Colombia en organismos multilaterales como CELAC, la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico fueron oportunidades perdidas, caracterizadas por cumbres de exigua convocatoria y nulos resultados.

En su discurso el pasado domingo tras haber triunfado en las elecciones presidenciales, según el preconteo, que difícilmente cambiará con el escrutinio, el presidente electo anunció cambios sustanciales en la política exterior “priorizando relaciones con países democráticos”. A través de su campaña, anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel y el fortalecimiento estratégico con Washington, con quien De la Espriella mantiene estrechos vínculos. Acciones claramente en el interés de Colombia.

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