Junta 1 – Occidente 0

A veces pareciera que los países no aprenden ciertas lecciones que son tan evidentes como que el sol sale por el Oriente, en este caso imponerle plazos perentorios o sanciones a golpistas o dictadores. En el caso de plazos, simplemente casi raramente funcionan y terminan minando la credibilidad de quienes los imponen, demostrando quizás que la comunidad internacional, lo que sea que esta es, carece de herramientas efectivas cuando se trata de defender la democracia o “asustar” dictadores. Como si esta fuera una misión divina de la humanidad.

Tal parece ser el destino del plazo que ECOWAS – Comunidad económica de África Occidental – impuso a los militares golpistas de Níger, quienes hasta ahora han hecho caso omiso. No han recibido a los enviados de Naciones Unidas ni del mismo ECOWAS y la enviada de Estados Unidos, que se reunió con el comandante de las fuerzas especiales de Estados Unidos, declaró a la prensa que “no vio mayor esperanza de que el presidente derrocado vuelva al poder”.

Al igual que los golpes militares anteriores en Mali (2020) y Burkina Faso (2022) en los que se desplegó toda una cruzada diplomática, sanciones, y plazos, los generales siguen campantes en el poder, han incumplido promesas hechas a enviados especiales de varias organizaciones y nada pasa, excepto eso sí, que cuentan con el paraguas diplomático ruso y el apoyo operativo del grupo Wagner, herramienta al servicio del Kremlin, protegiendo a los golpistas y haciéndose a recursos naturales.

De prevalecer el golpe nigerino, este país, hasta ahora enclavado en la órbita occidental, aliado en la lucha contra el terrorismo islámico en esa región de nadie que es el Sahel, se une a sus vecinos Mali y Burkina gobernados por juntas. Si la postura de París y Washington es el retorno a la democracia o irse, abandonando a un aliado estratégico, es probable que los veamos empacando y dejándole el país a una Rusia agresiva en África, a pesar de que Lavrov, de labios para afuera por lo menos, condenó el golpe. El futuro de las bases militares de Francia y Estados Unidos en Níger queda en veremos.

Hasta ahora la zanahoria a los militares no pareciera ser lo suficientemente apetitosa para volver a las barracas, por el contrario, el poder en este país, rico en uranio y otros minerales, pero con uno de los mayores índices de pobreza del mundo, les ofrece más. Que la población nigerina siga sufriendo no es algo que les quite el sueño.

El plazo que ECOWAS les dio a los golpistas nigerinos ya se cumplió. No hay claridad de que una intervención militar de este bloque, que sería liderada quizás por Chad y Nigeria, y/o de Francia y Estados Unidos, se vaya a dar y tenga éxito. Podría en su defecto generar una crisis de refugiados y envalentonar a Boko Haram y al Estado Islámico a pescar en río revuelto, arreciar sus ataques y hacerse a más territorio. Evitar la acción militar a cambio de promesas vacuas de los golpistas es una opción para salvar cara.

Una “pandemia” de golpes de Estado recorre el Sahel Africano. ¿Alguien las detendrá?

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.