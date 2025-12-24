Medio Oriente 2026

Resume e infórmame rápido

Los últimos dos años, a partir del ataque de Hamás a Israel el 7/10/2023, han sido testigos de significativas transformaciones geopolíticas en el Medio Oriente. Se puede caracterizar el 7 de octubre, el peor en la historia de Israel, como un día que duró dos años, hasta que se logró el cese al fuego por mediación de Donald Trump.

El plan de paz de Trump avalado por el Consejo de Seguridad de la ONU, a pesar de las múltiples incertidumbres, es lo único que hay sobre la mesa. Tras la liberación de los secuestrados, 20 vivos y 27 cadáveres, falta uno, y una retirada parcial de las fuerzas armadas de Israel de Gaza, se completó la primera fase del acuerdo. La segunda fase exige el desarme de Hamás, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y el establecimiento de un gobiernos de transición bajo una “junta de paz” como pasos previos a la reconstrucción de la franja.

Tras el ataque del siete de octubre, Israel fue objeto de una ofensiva en varios frentes tanto desde Irán como de sus proxis en Líbano, Siria, Yemen e Irak lo que para el Estado judío constituyó una guerra de supervivencia. Israel inflingió severos golpes a Hezbollah e Irán allanando el camino para el derrocamiento de Bashar El Assad por parte de variopintos grupos rebeldes que habían luchado en la guerra civil contra el dictador sirio. Israel desplegó una formidable capacidad militar y de inteligencia, estableciendo lo que podría denominarse una “Pax Israeliana” en sus fronteras.

En buena medida lo que ocurra en los próximos meses dependerá de qué tan involucrada y enfocada permanecerá la administración Trump, única capaz de lograr avances en los procesos de cese al fuego evitando que estos se descarrilen. Las treguas en Gaza y Líbano son frágiles y para que se mantengan es menester que tanto Hamás como Hezbollah se desarmen, algo en lo que poco se ha avanzado. Israel no permitirá que Hezbollah vuelva a ser una amenaza a la vez que Líbano tiene su oportunidad de renacer, pero la ventana se va cerrando ante la inacción del gobierno frente a la milicia shiita.

Mejor pronostico, hasta ahora, ofrece Siria y su flamante yihadista Al-Julani, convertido en presidente/estadista Al-Shara, nuevo consentido de Occidente y de los países del Golfo. Sus desafíos son enormes: construir un Estado de cero, unir en un proyecto nacional y de manera pacífica a las diferentes facciones que comparten el territorio sirio: sunitas, kurdos, alauitas, drusos y cristianos. y mantener un equilibrio entre las dos potencias militares que tienen presencia en territorio sirio: Turquía e Israel.

En el conflicto Israel-Palestina no habrá mayores avances en la búsqueda de paz y la solución de dos Estados tan promovida por la comunidad internacional no es viable en el futuro cercano, quizás solo mantenerla en el imaginario para algún día lejano. Las estrellas distan mucho de estar alineadas.

En 2026 habrá elecciones en Israel. Las apuestas están equilibradas. Si bien podría la oposición a Netanyahu hacerse con la mayoría del parlamento, esto no implica mayores cambios en la política de Israel frente a una turbulenta región que amenaza su seguridad. Mantener la disuasión que recuperó en estos dos últimos años, preservar su superioridad militar y evitar que Irán obtenga armas nucleares, para lo cual requiere una cercana coordinación con la administración Trump. Los cambios podrían darse en la convulsionada agenda interna del país.

El Medio Oriente ha sido escenario de una reconfiguración estratégica, un nuevo tablero geopolítico abarrotado de incertidumbres, riesgos y oportunidades. En 2026 la región no será un dechado de paz y aunque es posible que las guerras de los últimos dos años no se repitan con la misma intensidad y en los mismos escenarios, la “estantería podría caerse” en cualquier momento por un cálculo errado, un yerro, una mala interpretación o simplemente un desequilibrio estratégico. Lo único que ofrece el Medio Oriente 2026 es incertidumbre.

