Oportunidad que se va

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El pasado 9 de enero del presente año, Líbano pudo por fin elegir presidente tras más de dos años de parálisis institucional, recayendo la responsabilidad en el general retirado Joseph Aoun, miembro de la comunidad cristiana maronita, requisito para acceder a la presidencia. De igual manera, días después el parlamento libanés eligió a Nawaf Salam, sonsacado de la Corte Internacional de Justicia y musulmán sunita, como primer ministro.

Este destrabado del proceso político se dio gracias a la contundente victoria militar de Israel sobre Hezbollah, la milicia shiita proiraní que desde el 8 de octubre de 2023, un día después del ataque de Hamás, comenzó a lanzar misiles diariamente a las poblaciones de norte de Israel, generando una evacuación de mas de 80 mil civiles. La operación de los bíperes, la muerte en un bombardeo israelí de su líder histórico Hassan Nasrallah, de su inmediato sucesor, y de numerosos comandantes y la destrucción de buena parte de su arsenal, degradaron de manera sustancial a esta agrupación proxi de Teherán.

Adicionalmente y favorable a Líbano, en noviembre de 2024 caía el régimen de Bashar el Assad en Siria producto del escenario favorable a los rebeldes yihadistas, creado por los golpes militares que le asestó Israel a Irán y a Hezbollah y una Rusia empantanada en Ucrania.

La bandeja quedaba servida para que Líbano comenzara la reconstrucción del Estado y sus instituciones, creara nueva esperanza de prosperidad a sus habitantes, saliera del círculo de guerra del que ha sido un mero espectador arrastrado por Hezbollah y sus jefes en Irán y se uniera a una alianza regional que busca la paz y el progreso. Lograrlo pasaba por un completo desarme de Hezbollah.

Casi un año después, es poco lo que se ha avanzado. Hezbollah se niega a dejar las armas y sigue manteniendo presencia armada al sur de río Litani en abierta violación al acuerdo de cese al fuego con Israel mediado por Estados Unidos. A pesar de las reiteradas declaraciones del presidente Aoun de mantener el monopolio de las armas en poder del Estado y establecer una paz con Israel, nada ha logrado por la oposición de Hezbollah e Irán.

Una escalada parece inevitable. El pasado fin de semana Israel dio de baja a Haytham Ali Tabatabai, segundo en la línea de mando de Hezbollah en su residencia en Beirut demostrando que no permitirá que Hezbollah vuelva a ser la amenaza que fue antes del 7/10/23. La milicia shiita es en este momento muy débil para enfrentar a Israel, pero no para obstruir al gobierno libanés. Amplios sectores de la población libanesa especialmente cristianos, drusos y musulmanes sunitas, rechazan la continua negativa de Hezbollah a desarmarse, consideran que los pone en la línea de fuego e impide que país salga de su letargo. Habrá que ver quien gana ese pulso entre el flamante gobierno libanés y Hezbollah pues de eso depende el futuro del país.

De perder, la otrora Suiza del Mediterráneo y del mundo árabe, esta nueva oportunidad quedará condenada a más años de soledad y sufrimiento que su población no perdonará.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com