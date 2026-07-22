Pegándoles a los débiles

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Lo que comenzó en febrero de este año con los ataques combinados de Estados Unidos e Israel contra Irán ha derivado en una guerra inconclusa, seguido de una tregua en abril que no ha sido tal. Los últimos días hemos sido testigos de bombardeos diarios de Estados Unidos a Irán a los cuales Teherán responde atacando principalmente países del golfo y Jordania que no tiene frontera con Irán y no había sido parte hasta ahora de las hostilidades.

Irán evita atacar directamente a las tropas de Estados Unidos desplegadas en la región y por razones obvias tampoco a Israel, concentrándose en “objetivos blandos” que no han atacado a Irán. Provocar a Israel, su principal enemigo, tendría para el régimen iraní un alto costo que por ahora no está dispuesto a arriesgar.

Desde el comienzo de las hostilidades y hasta la tregua, Irán atacó a los países del golfo llevando los Emiratos Árabes Unidos la peor parte, pero también a Catar, su aliado, y Omán. En lo que se denomina “disuasión asimétrica” estos países, cuya infraestructura civil has sido fuertemente castigada, tienen muy limitada capacidad defensiva contra los misiles iraníes y casi nula capacidad de contrataque.

Las monarquías del golfo tienen en su territorio bases militares americanas, son aliados de Washington, pero en los últimos años se han acercado a Irán. ¿Busca el nebuloso régimen iraní que estos presionen a Estados Unidos para lograr un fin de las hostilidades? Coloquialmente “hablarle a Pedro para que lo entienda Juan”, es decir el Tío Sam.

Junto con el cierre del estrecho de Ormuz Irán ha buscado adicionalmente estrangular el mercado energético global para elevar la presión global sobre a Trump. Sin embargo, ya el mercado ha asimilado hasta cierto punto el cierre. Si la firma del memorando de entendimiento hace tres meses le pudo dar la razón a la estrategia iraní, los hechos posteriores muestran que acabar esta guerra es mucho más complejo y que su estrategia al final de día puede ser contraproducente.

Las principales víctimas en esta ronda son los países más débiles: Kuwait, Bahréin y Jordania. Los primeros dos totalmente dependientes del estrecho de Ormuz para sus exportaciones petrolíferas y que además cuentan con una importante población shiita. En el caso de Bahréin son la mayoría y jugaron un papel fundamental en la Primavera Árabe revelándose contra la monarquía sunita del Al Kalifa. Atizar enfrentamientos identitarios podría ser uno de los recursos de Teherán. Jordania por su lado alberga una gran base aérea americana y es vecino de Israel. Estados Unidos, que tiene diversos acuerdos de defensa con estos países, no ha salido en su defensa, lo que envalentona más aun a los iraníes.

Desde la tregua que no es, las negociaciones mediadas por Pakistán parecieran estar estancadas y, por el contrario, lo que hay en el terreno es un creciente intercambio de golpes que van y vienen, dejando abierta la posibilidad que la guerra vuelva a estallar, algo que nadie pareciera querer. Bastaría un error de cálculo para que esto ocurra.

La estrategia Clausewitz emprendida por Teherán es llevar a cabo ataques limitados y escalarlos gradualmente, tal como los recientes ataques a Arabia Saudita por parte de los hutíes, con el objetivo de forzar una negociación que le sea favorable. Los temas claves de la negociación han estado gravitando la región por años: El programa nuclear, los proxis iraníes y el desarrollo misilístico. Para Irán el fin de las sanciones que ha padecido por décadas y fin del conflicto con Estados Unidos.

Sin embargo, a Irán podría su estrategia salirle por la culata. La guerra podría reiniciarse en el momento que Trump decida a la vez que ha creado fracturas con sus vecinos que podrían desembocar en una reconfiguración del esquema regional de seguridad a favor de Israel.

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