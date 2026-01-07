Vuelo VO 3006

Resume e infórmame rápido

El Airbus 340 de Conviasa despegaba de Maiquetía los sábados al atardecer, tras 14 horas de vuelo aterrizaba en Damasco y tras otras tres arribaba a su destino final, Teherán. Sobre este vuelo, se tejieron todo tipo de conjeturas: que transportaba droga, uranio venezolano a Irán y mercancías para circunvenir las sanciones, que de regreso traía terroristas de Hezbollah y asesores militares iraníes. Este vuelo, instaurado por los entonces presidentes Chavez y Ahmadinejad, no era anunciado en los tableros de Maiquetía y aunque fue suspendido en 2013, fue reanudado por poco tiempo primero en 2019 por la sancionada aerolínea iraní Maher Air y posteriormente en mayo de 2023 por iniciativa de Maduro, vuelo No. 12 de Conviasa.

Poco simbolizaba más esa alianza entre Caracas, Damasco y Teherán que esa conexión aérea. Tres países que sufrían por diversas justificaciones sanciones de Occidente y se unieron para derrotar al “imperialismo pitiyanqui” como decía Chavez o al “gran Satán” como denominan los ayatolas a Estados Unidos.

Dos años después de la última reanudación del vuelo, Assad pasa sus días en un exilio “dorado” en Rusia tras haber sido derrocado por una alianza de rebeldes y yihadistas encabezada por el nuevo presidente de Siria, Ahmad Al Shara; Maduro comienza su viacrucis en el tenebroso centro metropolitano de detención en Brooklyn mientras espera que se inicie su juicio, y el líder supremo de la República Islámica, Ali Sayed Khamenei enfrenta el mayor desafío desde que asumió su cargo vitalicio en 1989.

El 7 de octubre de 2023, el día que Hamás atacó a Israel marca el hito del trágico trasegar de Assad y Khamenei, pero indirectamente también de Maduro por las consecuencias geopolíticas de hondo calado que han tenido estos dos años y tres meses que incluyeron la elección de Donald Trumpo a la presidencia de Estados Unidos.

Irán fue humillado militarmente por Israel en la guerra de los 12 días y perdió a sus otrora temibles proxis, especialmente Hezbollah decapitado por el Estado Judío, lo que conllevó a la caída de Assad en Siria su principal bastión en la región, tras 13 años de guerra civil. El régimen iraní, que abandonó a su población a cambio de influencia geopolítica que hoy yace en ruinas, enfrenta actualmente masivas protestas a las que quizás sobreviva, pero debilitado queda.

El implacable bombardeo por parte de Estados Unidos a las centrales nucleares iraníes el pasado junio 22 fue quizás el inicio de la política de bombardeos de la administración Trump contra lo que percibe como enemigos de Washington. Estos ataques fueron replicados en Nigeria y en el Caribe contra pequeñas embarcaciones sospechosas de cargar droga, y como nada alimenta más el éxito que el éxito mismo, percibiendo que esos bombardeos fueron exitosos y sin mayores repercusiones, vino la osada operación de extracción de Maduro de Caracas, tras meses de un despliegue naval americano como no se había visto en décadas.

Si bien es completamente legítimo el debate sobre violación al derecho internacional, así como la hipocresía de muchos de quienes lo enarbolan, la realidad monda y lironda es que el mundo estaría dejando atrás el orden basado en normas establecido tras la Segunda Guerra Mundial, abriendo un nuevo capítulo geopolítico en el que impera la ley del más fuerte, de que todo se vale o casi todo, más parecido lo que reinaba a finales del siglo XIX que del siglo XX. Así lo resumió por estos días Steven Miller, asesor de Trump: “Vivimos en un mundo gobernado por la fuerza, por la potencia y por el poder”.

Por lo pronto el vuelo Caracas, Damasco Teherán queda suspendido por sustracción de materia.

