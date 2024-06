Tildes inesperadas

Hay tildes que no esperamos. Me refiero, por ejemplo, a palabras compuestas por términos más sencillos que por separado no llevan tilde, pero que al unirse deben ajustarse según las normas de acentuación. Puede ser el caso de «arco» e «iris», que dan como resultado «arcoíris»; o «corta» y «uñas», que derivan en «cortaúñas».

Algo similar puede pasar con palabras prefijadas: si bien hay bases que no llevan acento gráfico, al juntarse con ese tipo de morfema pueden requerir un cambio. Aunque «uso», conjugación en primera persona del verbo «usar», no lleva tilde, «reúso» («vuelvo a usar») sí. Quizás nos resulte más familiar la tilde en «rehúso», del verbo «rehusar» («no aceptar algo»). Lo anterior me lleva a decir, entonces, que es posible ver este tipo de variaciones en la acentuación gráfica, incluso, cuando hay una hache muda intermedia: aunque «hizo» no se acentúa gráficamente, «rehízo» sí.

En todos estos casos, lo que tenemos son unos hiatos (es decir, dos vocales seguidas que se pronuncian en sílabas distintas) muy particulares. Pero antes de profundizar en eso, no está de más recordar que, por regla general, las vocales abiertas son la «a», la «e» y la «o», mientras que las cerradas son la «i» y la «u».

Sigo. En los ejemplos mencionados, tenemos hiatos formados por una vocal cerrada tónica (es decir, la que en la pronunciación lleva el acento fuerte) y una vocal abierta átona (sin el acento fuerte en la pronunciación). Cuando ambas se juntan, es necesario tildar la vocal cerrada que lleva el acento: en «arcoíris», la «i» (vocal cerrada) se pronuncia con acento y va junto a una «o» (vocal abierta) átona.

Por cierto, y para que no quede la duda: si bien la «e» y la «u» van seguidas en «rehusar», el acento fuerte está en la última sílaba, por lo que estamos ante una palabra aguda que, por no terminar en «n», «s» o vocal, no debe tildarse.

«Reúso», por otro lado, también es sustantivo.

En el caso de «arcoíris», es igualmente válida la grafía «arco iris».

