¿«Chií», «chiita» o… «shiita»?

“Recordemos que en español se escribe «Baréin» (como es aguda, terminada en «n», debe tildarse)”: María Alejandra Medina, Gazapera Foto: EFE - BILAWAL ARBAB

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Cerré la columna pasada comentando brevemente que tanto «chií» («chiíes» en plural) como «chiita» («chiitas» en plural, sin tilde) son válidos. Lo mismo puede decirse de «suní» o «suníes» y «sunita» o «sunitas». Más controversiales, no obstante, resultan las grafías «shií» o «shiita». La Fundéu, por ejemplo, ha explicado que «las formas plenamente castellanizadas con “ch” están asentadas desde hace tiempo en el uso y en la norma». El Diccionario panhispánico de dudas, por otro lado, asegura que se trata de grafías influenciadas por el inglés («shiite»). Pasa por alto, sin embargo, que las formas con «sh» son las que más se asemejan a las pronunciaciones en árabe o persa. De hecho, autores especializados en la materia prefieren la grafía con «sh». No obstante, en español, dicho dígrafo no existe (aunque vemos esas letras en palabras como «deshacer», son casos en los que la «h» es muda). Por lo anterior, palabras como «show» o «flash» han ingresado al diccionario como extranjerismos, es decir, hay que escribirlos en cursiva o entre comillas (lo que casi nadie cumple). Otras, como «shampoo», han sido adaptadas con «ch» («champú»), o las tenemos sin «h», como «Bangladés». Este último es otro de los casos en los que, creo, la forma adaptada no se corresponde con la pronunciación mayoritaria. La recomendación, en todo caso, siguiendo nuestro sistema fonológico y ortográfico, es escribir «chií» o «chiita».

Otras recomendaciones rápidas, también relacionadas con Oriente Medio. Recordemos, por ejemplo, que en español se escribe «Baréin» (como es aguda, terminada en «n», debe tildarse). «Irak» y «Catar», que en inglés se escriben con «q», en nuestra lengua van con «k» y con «c», respectivamente.

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn