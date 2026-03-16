Publicidad

Home

Opinión
Columnistas

Gazapera

¿«Chií», «chiita» o… «shiita»?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Alejandra Medina Cartagena, Gazapera
María Alejandra Medina Cartagena, Gazapera
16 de marzo de 2026 - 05:05 a. m.
“Recordemos que en español se escribe «Baréin» (como es aguda, terminada en «n», debe tildarse)”: María Alejandra Medina, Gazapera
“Recordemos que en español se escribe «Baréin» (como es aguda, terminada en «n», debe tildarse)”: María Alejandra Medina, Gazapera
Foto: EFE - BILAWAL ARBAB
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Cerré la columna pasada comentando brevemente que tanto «chií» («chiíes» en plural) como «chiita» («chiitas» en plural, sin tilde) son válidos. Lo mismo puede decirse de «suní» o «suníes» y «sunita» o «sunitas». Más controversiales, no obstante, resultan las grafías «shií» o «shiita». La Fundéu, por ejemplo, ha explicado que «las formas plenamente castellanizadas con “ch” están asentadas desde hace tiempo en el uso y en la norma». El Diccionario panhispánico de dudas, por otro lado, asegura que se trata de grafías influenciadas por el inglés («shiite»). Pasa por alto, sin embargo, que las formas con «sh» son las que más se asemejan a las pronunciaciones en árabe o persa. De hecho, autores especializados en la materia prefieren la grafía con «sh». No obstante, en español, dicho dígrafo no existe (aunque vemos esas letras en palabras como «deshacer», son casos en los que la «h» es muda). Por lo anterior, palabras como «show» o «flash» han ingresado al diccionario como extranjerismos, es decir, hay que escribirlos en cursiva o entre comillas (lo que casi nadie cumple). Otras, como «shampoo», han sido adaptadas con «ch» («champú»), o las tenemos sin «h», como «Bangladés». Este último es otro de los casos en los que, creo, la forma adaptada no se corresponde con la pronunciación mayoritaria. La recomendación, en todo caso, siguiendo nuestro sistema fonológico y ortográfico, es escribir «chií» o «chiita».

Otras recomendaciones rápidas, también relacionadas con Oriente Medio. Recordemos, por ejemplo, que en español se escribe «Baréin» (como es aguda, terminada en «n», debe tildarse). «Irak» y «Catar», que en inglés se escriben con «q», en nuestra lengua van con «k» y con «c», respectivamente.

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn

María Alejandra Medina Cartagena, Gazapera

Por María Alejandra Medina Cartagena, Gazapera

Periodista e historiadora. Es editora de la sección Internacional, directora editorial de Impacto Mujer y columnista de la Gazapera, en El Espectador.@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Gazapera

Oriente Medio

Chiitas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.