Me había comprometido a desarrollar otras cuestiones en torno a la palabra «software». Por la coyuntura, me limitaré a mencionar que no se puede dar como equivalente de «programa», pues el Diccionario de la lengua española la define como ‘Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora’. Como señala Wikilengua, además, el concepto «va más allá de los programas o aplicaciones informáticos, ya sea como código fuente, archivo binario o código ejecutable. También forman parte del software su documentación, los datos que se procesan y la información de usuario; es decir, abarca todo lo intangible, todo lo relacionado que no es físico o tangible». Destaca, asimismo, que se ha propuesto la expresión «soporte lógico», con una evidente escasa adopción.

Quisiera pasar ahora a varias anotaciones que pueden ser útiles para escribir sobre la situación en Oriente Medio. La primera es que tanto esa última expresión como «Medio Oriente» son válidas. La Fundéu ha explicado que, respectivamente, siguen el patrón de «Oriente Próximo» y «Cercano Oriente» (que, en sentido estricto, no incluyen a Afganistán ni Pakistán).En cuanto a «ayatola» (forma mayoritaria en América), hay que recordar que, por tratarse de un nombre común, como todos los cargos o dignidades, va con minúscula inicial. La grafía «ayatolá» es igualmente válida; depende de cómo la pronuncie usted. Lo mismo pasa con «Jamenéi». Si bien la forma utilizada por instituciones como la Fundéu es «Jameneí», por reproducir la pronunciación original en persa, la Real Academia Española ha reconocido que «su pronunciación generalizada en español es [jamenéi], por lo que la escritura adecuada para reflejarla sería “Jamenéi”».Finalmente, la palabra «chiita» no lleva tilde: es una palabra de tres sílabas, con el acento en la segunda, y terminada en vocal, por lo cual no debe tildarse. Ya había subrayado en otra columna lo que al respecto dice la Ortografía: «No deben contagiarse de la tilde que les corresponde a las palabras de las que derivan» o a las que se asemejan, en este caso, «chií», igualmente válida.

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn