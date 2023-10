¿«Las chinches» o «los chinches»?

Aunque terminó la temporada de entrega de los Premios Nobel, las historias y entrevistas sobre el tema continúan. No sobra recordar, entonces, que cuando hablamos del premio, por tratarse de un nombre propio, es correcto escribirlo en mayúscula: «los Premios Nobel». Sin embargo, cuando nos referimos a la persona que ha sido galardonada, por tratarse de un nombre común (así como sucede con los cargos, por ejemplo), lo indicado es la minúscula: «la nobel de paz» («paz» en minúscula también). Incluso, es posible formar el plural: «Al evento irán tres premios nobeles».

Con esto último, por cierto, se hace evidente la divergencia que hay en la pronunciación. Aunque «Nobel» es, según la Real Academia Española, una palabra aguda ([no.bél]), mucha gente la pronuncia como palabra grave, es decir, con acento en la primera sílaba. Lo anterior podría llevar a pensar que el plural debería ser «nóbeles»; sin embargo, no solo creo que suena forzado, sino que el plural recomendado es «nobeles» (que implica pronunciar [nobéles]). ¿Qué opinan?

Otra divergencia que he notado recientemente está relacionada con la plaga que aqueja por estos días a París y otras ciudades europeas: «las chinches». No sé ustedes, pero creo que en mi entorno la forma asentada es la masculina: «los chinches». Al respecto, el Diccionario panhispánico de dudas señala que el término, aunque originalmente en latín era masculino, «ha sido siempre femenino en el uso culto mayoritario de todo el ámbito hispánico». No obstante, también reconoce que «no es infrecuente su uso en masculino, incluso entre hablantes cultos».

