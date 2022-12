¿Cómo usar «el resto de»?

Por estos días de Navidad podríamos escuchar oraciones como la siguiente: «La muñeca no está empacada; el resto de regalos ya están envueltos». El error puede pasar inadvertido, pero en frases como la anterior no es recomendable omitir el artículo «los»; así, lo más adecuado habría sido «el resto de los regalos». Las academias han documentado que en el habla actual la tendencia es a prescindir del artículo en este tipo de construcciones, que se denominan «partitivas», pues señalan la parte de un todo. La Gramática explica, no obstante, que el artículo debe mantenerse por tratarse de objetos o seres concretos: «el resto de los regalos» se refiere a algo determinado, a diferencia de una idea vaga o indeterminada como la contenida en «me trajo un montón de regalos». En este último caso, estamos ante una construcción pseudopartitiva, en la que la omisión del artículo es válida.

Cambiando de tema, en días recientes volví a escuchar la frase «habemos muchas personas que…». Recordemos que «haber», cuando actúa como verbo impersonal (es decir, cuando no hay sujeto y simplemente se habla de la existencia o presencia de algo), toma exclusivamente la forma del singular: «hay muchas tareas», «hubo discrepancias», «ha habido aciertos”, «había pocas personas», etc. Por lo tanto, no es posible decir «habemos muchas personas». Existen alternativas como «hay muchas personas, como yo, que…»; «estamos tres personas aquí», «somos tres desempleados en esta casa», etc., dependiendo del contexto.

Para finalizar, como ya se volvió costumbre para estas fechas en este espacio, recordemos que «Navidad» va en mayúscula por ser el nombre propio de la festividad. «Feliz», por ser simplemente un adjetivo, va en minúscula, a menos que se encuentre al inicio de la frase. ¡Felices fiestas!

mmedina@elespectador.com, @alejandra_mdn