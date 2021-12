Conmemoraciones: ¿«a un año de la muerte» o «tras un año de la muerte»?

Diego Maradona, Fidel Castro, Freddie Mercury y Roberto Gómez Bolaños… Estos hombres tienen en común haber ocupado los titulares en días recientes por la conmemoración de su fallecimiento. La prensa arrancaba: «A un año de su muerte», «A cinco años de su muerte», etc. Sin embargo, la preposición «a» en estos casos no parece adecuada. «Tras», por ejemplo, se ajustaría mejor.

Recordemos que la preposición «a», entre otras funciones, indica el término hacia el que avanza algo o alguien. No nos encontrábamos «a cinco años de la muerte», sino cinco años después. La duda puede surgir, por ejemplo, al pensar en locuciones como «a los pocos días de haberse graduado, consiguió trabajo»; es decir, la preposición «a» sirve en este caso para indicar el tiempo que transcurrió desde que algo sucedió, mas no el tiempo que falta para que pase. No obstante, si observamos bien, la diferencia está en el artículo o el determinante. Como explica la Fundéu, no es lo mismo «a pocos días» que «a los pocos días».

Otra confusión común en relación con el uso de esta proposición ocurre cuando precede al complemento directo de la oración (es decir, la entidad sobre la cual recae directamente la acción). Para introducir el asunto: su presencia es obligatoria cuando hablamos de personas o animales en particular: «felicité a Juan». Es necesaria incluso cuando estamos ante personas o colectividades que no conocemos, pero que son esas y no otras (y sobre todo con ciertos verbos): «ignoré a unas señoras que me gritaron». Su omisión (adecuada, casi siempre, cuando hablamos de cosas) es frecuente en frases en las que debería ir: «no hay que instrumentalizar las mujeres», «hay que proteger los niños», etc. No se coman la preposición.

