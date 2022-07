¿Cuál es la diferencia entre «gobierno» y «Gobierno»?

La Ortografía avierte con claridad que en español no existe la mayúscula diacrítica, es decir, una que permita identificar el uso que se le está dando a una palabra que tiene varios significados. Por ejemplo, la tilde diacrítica es la que marca la diferencia entre la afirmación «sí» (con tilde) y la conjunción «si» (sin tilde). En el caso, por ejemplo, de «Gobierno», con mayúscula, no se está haciendo una referencia con sentido genérico (al efecto de gobernar), sino al nombre de una entidad en particular (el Gobierno).

En redes sociales, una usuaria le preguntó a la RAE si sería adecuada la mayúscula en «la Comunidad está al borde de la quiebra», haciendo referencia a una comunidad autónoma (es decir, una división político-administrativa). La Academia contestó recordando que no, pues en español, dicho sea de nuevo, no existe la mayúscula diacrítica. Sin embargo, ¿qué pasaría si el ejemplo se estuviera refiriendo, por decir algo, a la Comunidad de Madrid? En ese caso, podríamos estar ante la mención anafórica (referencia a algo mencionado con anterioridad) de un nombre propio (el de una entidad).

La Fundéu explica el asunto con el ejemplo de «Departamento de Contabilidad» (nombre propio de un área), al que anafórica o abreviadamente podríamos referirnos como «Contabilidad»: la «mayúscula puede mantenerse, aunque no es obligatoria, cuando, habiendo mencionado antes el nombre completo del departamento, hay una mención anafórica posterior introducida directamente por el artículo determinado («el Departamento»)». Esto no aplica si hay otros determinantes o adjetivos: si bien sería posible «el Departamento no avala el presupuesto», en las frases «este departamento» o «el citado departamento» lo indicado es la minúscula, pues ya no se trata de nombres propios, sino comunes.

