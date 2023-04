¿Cuándo se usa la forma plural «cualesquiera»?

La palabra «cualquiera» puede funcionar como pronombre, adjetivo e incluso sustantivo: «Cualquiera vino y se lo llevó», «Escoge una camisa cualquiera», «Me trató como si fuera un cualquiera», respectivamente. Sin embargo, su uso en plural parece causar gran confusión. Como recuerda el Diccionario panhispánico de dudas, el plural tanto del pronombre como del adjetivo indeterminado es «cualesquiera», y cita «dos ciudadanos cualesquiera» como ejemplo. También advierte el error frecuente de utilizar la forma del singular para el plural, como en «cualquiera que sean las circunstancias», cuando en realidad debería decirse «cualesquiera que sean las circunstancias». En el caso del sustantivo, el plural se forma prácticamente como en cualquier otro caso: «Nos trataron como a unos cualquieras».

Por otro lado, me consultaron sobre una duda muy común: el género de los países y las ciudades. Al respecto, no hay una única indicación. La Fundéu, por ejemplo, ha recogido distintas formas registradas por la Gramática. Por ejemplo, aunque lo normal es tratar en masculino las ciudades terminadas en consonante o vocales distintas de la «a», no se considera incorrecto tomarlas en femenino por el género (sobrentendido) de la palabra «ciudad». Con los países pasa algo similar. Aquellos que terminan en «a» átona suelen ser femeninos («una Colombia mejor»), mientras que cuando la «a» es tónica o la palabra termina en consonante la tendencia es a tratarlo en masculino: «el Israel que se levanta».

