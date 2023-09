Cuando usemos bien este verbo, no diré nada; pero habrá señales

El «no diré nada, pero habrá señales» se ha vuelto tendencia en redes sociales, muchas veces con un lamentable error: en lugar de «habrá», circula por todos lados con «habrán». Ya perdí la cuenta de las veces que en esta columna he hablado del verbo «haber» cuando se usa como impersonal, pero el error es tan frecuente que parece que los intentos nunca serán suficientes.

Hay que recordar que el verbo «haber» tiene dos grandes funciones: como auxiliar y como impersonal. En el primer caso, usar el verbo en plural puede ser adecuado: «Los perros me han traído muchas alegrías». En ese ejemplo, hay sujeto («los perros») y el verbo funciona como auxiliar de otro («traer»). Sin embargo, cuando no hay sujeto y sencillamente hablamos de la existencia o presencia de algo, necesitamos el verbo «haber» como impersonal: «Hay muchas cosas por hacer». Ahí no tenemos sujeto, pues «cosas por hacer» es simplemente un complemento, y esto podemos confirmarlo al convertir la frase en pregunta: «¿Qué hay por hacer?» (no hay sujeto); la respuesta: «Muchas cosas».

Y aquí viene lo más importante: cuando el verbo «haber» funciona como impersonal, siempre toma la forma del singular (pensemos que «hay» no tiene plural, por ejemplo). Lo mismo sucede con «hubo una/s cosa/s por hacer», «ha habido una/s cosa/s por hacer», «espero que haya una/s cosa/s por hacer», «había una/s cosa/s por hacer»... En ese sentido, cuando sepamos usar el verbo, no diré nada; pero habrá señales.

mmedina@elespectador.com, @alejandra_mdn