«Cuasi-», como cualquier prefijo, debe ir pegado

La semana pasada llegaron varias consultas al correo. Una de ellas es sobre dos posibilidades cotidianas, cuyo contraste puede pasar inadvertido: ¿hay alguna diferencia entre «fue nombrado gerente de la compañía» y «fue nombrado como gerente de la compañía»? La verdad es que no; ambas opciones son válidas. «En estas oraciones ‘como’ funciona a modo de preposición, puesto que se antepone a un complemento predicativo», explica con claridad la Fundéu. Sucede con verbos como «elegir», «nombrar», «denominar», «declarar», «considerar», «estimar» y hasta «juzgar».

Por otro lado, está el uso del verbo «advertir». La pregunta era sobre si sería posible usar una construcción derivada de «advertir de», en este caso: «Rusia ataca Kiev y advierte a los ciudadanos que abandonen sus casas». Podría pensarse que no, pues resultaría en un caso de dequeísmo (tema que se ha abordado en columnas anteriores). No obstante, el Diccionario panhispánico de dudas nos recuerda que, en ocasiones, cuando «advertir» se usa como equivalente de «poner algo en conocimiento de alguien» es adecuado usarlo con la preposición («advirtió a su jefe de la llegada de los invitados»). Sin embargo, cuando es sinónimo de «darse cuenta de algo» o de «aconsejar» (como en el caso de la consulta), lo correcto es no llevar la preposición.

Finalmente, me topé con el uso de «cuasi», que puede funcionar como adverbio (empleándose de la misma forma que «casi») o como prefijo («cuasi-»). Hoy lo primero es inusual; se recomienda usar «cuasi-» solo como prefijo y, por lo tanto, pegado a su palabra base (salvo las excepciones que hemos anotado aquí varias veces): «cuasiterminado», «cuasirroto», etc.

mmedina@elespectador.com, @alejandra_mdn