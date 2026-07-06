¿«Curazao» o «Curasao»? ¿«Mali» o «Malí»?

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El Mundial nos ha puesto a hablar, entre otras cosas, de los nombres de los países. Algunas selecciones han cambiado la denominación con la que participan en el torneo. Por ejemplo, Países Bajos, que antes jugaba como «Holanda», ahora utiliza el nombre oficial del Estado al que representa. República Checa ha hecho lo propio al preferir la forma corta «Chequia», registrada hace 10 años ante las Naciones Unidas. Pero, al margen de eso, hay países que en español tienen más de una grafía.

Es el caso de Ghana, rival de Colombia el viernes pasado. Pese a que esa es la forma más extendida, también se considera válida la adaptación «Gana». Curazao, que por cierto forma parte del Reino de los Países Bajos y fue eliminado del Mundial por otra nación africana (Costa de Marfil), también puede escribirse «Curasao», si bien es una alternativa minoritaria.

Aunque no está en el Mundial, un vecino marfileño, Mali, también se documenta como «Malí». El Diccionario panhispánico de dudas explica que la forma aguda (con tilde) «responde a la pronunciación de este topónimo en francés, lengua oficial del país». La forma grave o llana («Mali») está «probablemente influida por el inglés». La obra agrega que ambas formas son válidas, «aunque la llana “Mali” es la más frecuente hoy entre los hispanohablantes». El gentilicio mayoritario y recomendado, por si acaso, es «maliense», si bien también es correcta la forma «malí», cuyo plural es «malíes».

Cuéntenme en qué otros países con más de una grafía pueden pensar.

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn