Diminutivos como «diita» o «tiita» no llevan tilde 

Quisiera cerrar el tema de la columna anterior, sobre las mayúsculas y minúsculas en el ámbito religioso o espiritual, recordando que «Dios», como ser supremo de una fe monoteísta, se escribe con mayúscula inicial. Es usual que algunas personas no creyentes escriban esta palabra con la primera letra en minúscula. Sin embargo, así como «papa» no se escribe en altas por una cuestión de respeto o devoción, «Dios» no se escribe en minúscula por cuestiones de fe o falta de ella. De nuevo, es un caso de un nombre propio. En cambio, cuando se usa como un sustantivo común, es decir, para hablar en genérico, la minúscula inicial es adecuada y la formación del plural es posible («dioses»): «Actúa como un dios», «¡Ni por todos los dioses!», etc. Una forma para diferenciar ambos usos es que «Dios», con mayúscula, nunca irá precedido de un artículo («el» o «un», por ejemplo). En cambio, «dios» o «dioses» suelen ir antecedidos por artículos, como se ve en los ejemplos.

Cambiando de tema, me gustaría referirme a otro error frecuente: tildar palabras como «diita» (diminutivo de «día»), «tiita» (diminutivo de «tía»), «chiita» (sinónimo de «chií», del islam), entre otros. En estos casos, hay que tener presente que son palabras de tres sílabas, graves (o llanas), que terminan en vocal. Sujetas a las leyes generales de acentuación, no deben tildarse. La Ortografía de la lengua española (OLE) es explícita al decir: «No deben contagiarse de la tilde que les corresponde a las palabras de las que derivan» o a las que se asemejan. Es decir, si bien «chií» se tilda por ser una palabra de dos sílabas, aguda y terminada en vocal, eso no debe llevarnos a pensar que «chiita» se tilda. Lo mismo sucede con «día» o «tía», que, como explica la OLE, «llevan acento gráfico por contener un hiato de vocal cerrada tónica y abierta átona».

