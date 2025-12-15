El signo antes de una pregunta

Resume e infórmame rápido

Debido a las tendencias de optimización para los motores de búsqueda en internet, son frecuentes los titulares de prensa que llevan una frase u oración inicial seguida de una pregunta. El problema es que dicha pregunta algunas veces no aparece introducida por ningún signo de puntuación. Es necesario recordar, como destaca el Diccionario panhispánico de dudas, que nunca debe suprimirse el signo de puntuación que precede a los signos de apertura, tanto para una pregunta como para una exclamación. «Prima de fin de año ¿cómo se calcula?», incurriría en este error, por ejemplo. Entre la palabra «año» y el signo de apertura debería ir algún signo, probablemente dos puntos. En ese caso, la palabra «cómo» con minúscula inicial es adecuada, pues después de dos puntos casi siempre va minúscula (la mayúscula después de dos puntos es correcta cuando a estos les sigue un nombre propio o una cita textual entre comillas, por ejemplo). Si se optara por un punto seguido, lo cual es raro en un título, la palabra «cómo» debería ir con mayúscula inicial.

Siguiendo con los signos de interrogación, hace algunas semanas me referí a lo erróneo de escribir coma tras la conjunción «pero» cuando se introduce una pregunta («Pero ¿cómo te sientes?» es un ejemplo de uso correcto). En ese momento no mencioné que otra opción es que la conjunción se incluya dentro de la pregunta: «¿Pero cómo te sientes?».

