¿El verbo «jalonar» existe?

En la columna anterior me referí al verbo «reversar». Esta vez quisiera hablar de otros que se suelen censurar por creer que no existen o son incorrectos. Uno de ellos es «jalonar». Al igual que «reversar», en el Diccionario de la lengua española (DLE) se encuentra con una acepción que aparentemente no tiene ninguna relación con el uso común que se le da a la palabra, por lo menos en Colombia: ‘Establecer jalones’. Esto es parecido a «marcar» o «señalizar», pues «jalón», en ese contexto, se refiere a la vara de hierro que se clava en la tierra para determinar puntos al levantar el plano de un terreno. Nada que ver. Sin embargo, recordemos que el DLE no es el único diccionario que existe. Si bien otros, como el Diccionario de uso del español, lo registran de forma similar al DLE, en el de Americanismos, por ejemplo, «jalonar» se ha documentado como popular en Colombia en el sentido de ‘impulsar’ o ‘estimular una actividad’. Por cierto, en otra columna me referí al caso de «jalar», incluido en el DLE como coloquial de «halar», pero también en las otras dos obras citadas: mientras que en el de María Moliner se documentan al menos seis significados, en el de Americanismos hay 21.

Caso distinto es el de otro verbo con el que me encontré en días recientes: «retaliar». Si bien no está en ninguna de las publicaciones mencionadas, la Real Academia Española lo ha documentado como verbo del sustantivo «retaliación». Incluso ha recomendado conjugarlo de la misma forma que «afilar». Cuéntenme si usan este verbo.

