¿«En base a», «con base a» o «con base en»?

Hoy quisiera detenerme en algunas expresiones que suelen usarse con distintas preposiciones. En el pasado sostuve que «de acuerdo a» es inadecuada. Pequé por no mencionar algunas aclaraciones que hacen obras como el Diccionario panhispánico de dudas (DPD). Aunque la forma predilecta es «de acuerdo con», también se registra «de acuerdo a», más común en América y válida si lo que introduce se refiere a cosas. Eso sí: «La variante con “a” es más rara y menos recomendable cuando lo que sigue denota persona». Según el DPD, además, el origen de «de acuerdo a» puede estar relacionado con el influjo de la forma «according to» del inglés. No obstante, no descartaría que la forma equivalente «conforme a» también tenga que ver en la mezcla.

Otra locución en la que varía la preposición es «por parte»: «Hubo rechazo por parte de la audiencia» o «Hubo rechazo de parte de la audiencia». Aunque considero que la primera forma es más común (y así se puede observar en el Corpus del Español del Siglo XXI de la Real Academia Española), la forma «de parte de» es considerada igualmente válida para indicar que alguien es el agente o el autor del hecho. No hay que olvidar que, además, «de parte de» puede significar «a favor de» («Se puso de parte de mi mamá») o «en nombre de» («Viene de parte del rey»).

Finalmente, una locución que sin lugar a equívocos es desaconsejable es «en base a» o «con base a»: la forma adecuada es «con base en».

