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Brevemente en otra columna abordé el uso de «entre más» en lugar de «cuanto más» («Entre más conozco al hombre, más quiero a mi perro», podría traducir alguien la oración atribuida a Lord Byron). Hoy quisiera extenderme un poco más en ello.
Al respecto, la Real Academia Española ha explicado que lo más habitual en el español general culto es «cuanto más» («Cuanto más quiero a mi perro…»). Sin embargo, también reconoce la validez de «mientras más» en la lengua coloquial y de «entre más» en algunas zonas hispanohablantes. El Diccionario panhispánico de dudas nos da un poco más de detalle. «Con la excepción de México y el área centroamericana, donde es normal entre hablantes de todos los niveles, la norma culta general rechaza el uso de “entre más” por “cuanto más”: “Entre más vieja estoy, menos entiendo la vida”». Sin embargo, para nosotros está claro que dicho uso trasciende las mencionadas zonas de Centroamérica y Norteamérica.
La obra también nos da unas pautas importantes en cuanto a la concordancia: «Si “más” va seguido de un sustantivo, “cuanto” debe concordar con él en género y número: “Cuanta más razón tienen, más lata dan”», pone como ejemplo. Sin embargo, «si lo que sigue a “más” es un adjetivo, “cuanto” permanece invariable: “Cuanto más fina sea la corteza del pan, más crujiente y agradable será el resultado”».
Cuéntenme cómo dicen ustedes: «entre más», «cuanto más» o «mientras más».
@alejandra_mdn