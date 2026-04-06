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¿Estamos pronunciando mal «Artemis II»?

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María Alejandra Medina Cartagena, Gazapera
María Alejandra Medina Cartagena, Gazapera
06 de abril de 2026 - 05:05 a. m.
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Una de las principales noticias a escala global durante los últimos días ha sido el desarrollo de la misión Artemis II. Al respecto, la Fundéu advirtió recientemente que tal vez estemos pronunciando mal ese nombre. La razón es que el proyecto tomó su denominación de la deidad Ártemis —también conocida como Artemisa—, que, como es evidente, tiene el acento en la primera sílaba. Es, entonces, una palabra esdrújula.

La misma institución aclara que en español ha sido habitual que la grafía de los nombres de los programas espaciales, por regla general, permanezca igual que en su lengua original; en este caso, sería «Artemis», en inglés —como la hemos visto en la mayoría de los medios de comunicación—. En ese idioma, en el que no existen las tildes, la palabra se pronuncia con acento en la primera sílaba.

Creo, no obstante, que es natural que una persona hispanohablante, al ver dicho nombre —probablemente ignorando que está en inglés—, lo pronuncie como palabra grave o llana (si no lleva tilde y termina en «s», no parece una palabra aguda ni esdrújula): /artémis/.

Según la Fundéu, tanto la grafía «Artemis» (en inglés) como «Ártemis» (adaptada al español) son válidas. En ambos casos, se pronunciarían como palabras esdrújulas, una corrección que, en este punto, considero difícil de asentar. ¿Qué opina usted? Cuénteme, en caso de que la estuviera pronunciando «mal», si está dispuesto o dispuesta a hacer el cambio.

Un recordatorio final: se recomienda dejar «NASA» en letra capital, pues los acrónimos de nombres propios que tienden a escribirse solo con la inicial en mayúscula suelen tener cinco letras o más.

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn

María Alejandra Medina Cartagena, Gazapera

Por María Alejandra Medina Cartagena, Gazapera

Periodista e historiadora. Es editora de la sección Internacional, directora editorial de Impacto Mujer y columnista de la Gazapera, en El Espectador.@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com
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