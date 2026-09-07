“Aquí tenemos dos criterios distintos, uno gramatical y otro científico”: María Alejandra Medina C. Foto: AFP - ORLANDO SIERRA

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La intensidad y prolongación del fenómeno del Niño tienen en alerta al mundo entero. De hecho, varias publicaciones hablan de un «Súper Niño» o «Super Niño». Pero ¿cómo se escribe? Lo primero que hay que señalar, como reportó la sección de Ambiente de este diario, es que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha aclarado que dicha denominación superlativa no existe, pues «no forma parte de las clasificaciones operativas normalizadas», según la entidad. Sin embargo, si decidiera usarse, sabiendo que no es técnicamente adecuada, podemos mirar lo que nos dice la Ortografía de la lengua española. La norma indica que los prefijos que recaen sobre palabras que empiezan con mayúscula (como un apellido) deben unirse con guion: «anti-Trump». Sin embargo, la misma obra nos advierte que, cuando se añade un prefijo a un nombre propio para crear otro nombre propio, el prefijo se escribe pegado a la base y la mayúscula se traslada a la letra inicial del nuevo nombre. Por eso, el resultado es «Superniño». Mientras que «anti-Trump» solo denota algo o a alguien que se opone a Trump, «Superniño» se comporta como un nuevo nombre propio en sí mismo.

Ahora: ¿«fenómeno del Niño» o «fenómeno de El Niño»? Aquí tenemos dos criterios distintos, uno gramatical y otro científico: mientras que la Real Academia Española (RAE) ha señalado que el artículo («el») no forma parte de la denominación (razón por la cual sería «del Niño»), la OMM sí utiliza y tiene estandarizada la forma «El Niño» y «La Niña». En un texto general, esperaría que se privilegie el criterio de la RAE. No obstante, en publicaciones especializadas en ciencia o ambiente, no creo que deba censurarse el uso de la otra forma y, de hecho, es la grafía que esperaría encontrar («fenómeno de El Niño»).

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn