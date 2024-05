Comas y fechas

La coma se usa en muchos contextos. Uno de ellos es la datación de cartas y documentos. Como señala el Diccionario panhispánico de dudas, en estos casos, «se escribe coma entre el lugar y la fecha: “Santiago, 8 de enero de 1999″; “En Cartagena, a 16 de marzo de 2000″; o entre el día de la semana y el del mes: “Lunes, 23 de enero de 2002″».

No obstante, en contextos más informales, la coma también puede ser necesaria para las fechas. Es algo en lo que suele haber confusión: ¿se marca coma entre el día de la semana y el día del mes? Aunque ya me he referido a este asunto en columnas anteriores, en días recientes me volvieron a consultar al respecto. Entonces, para resolver la duda, quisiera recordar que basta con tener presentes las pautas de las comas en los incisos explicativos. Esto es, las fechas también pueden tener una estructura explicativa o especificativa. El primer caso podría ser: «Este martes, 28 de mayo, tenemos la cita». Las comas resultan adecuadas debido a que el martes más próximo, «este martes», es 28 de mayo. Así, «28 de mayo» no es más que un inciso, una explicación o información adicional que doy a mi interlocutor. Sin embargo, si me refiero a cualquier otro martes, seguramente necesitaré una estructura especificativa, es decir, especificar a cuál de todos los martes del año me refiero: «Nos vemos el martes 4 de junio». Por no ser un inciso, sino una información indispensable, dicha estructura no debe llevar coma.

mmedina@elespectador.com, @alejandra_mdn