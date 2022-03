¿Los nombres de canciones van en cursiva?

Las columnas más recientes han estado dedicadas a la guerra en Ucrania. Esta vez, sin embargo, quisiera cambiar de tema, por uno más amable y clave en la reactivación económica del país: la temporada de festivales musicales.

Durante los próximos fines de semana se llevarán a cabo el Jamming Festival, el Festival Estéreo Picnic, entre otros eventos y conciertos. Veremos con frecuencia notas de prensa al respecto.

Entre las claves de redacción, creo que es importante resaltar las recomendaciones para marcar las obras de creación. Al igual que los libros, por ejemplo, las canciones se escriben en cursiva o, de no ser posible, entre comillas. Además, lo indicado es que solo la letra inicial del nombre (y por supuesto los nombres propios) vaya en mayúscula.

Los nombres de los artistas y de los festivales, por tratarse de nombres propios, deberían ir con mayúscula inicial (salvo artículos, determinantes, preposiciones o conjunciones, que van siempre en minúscula) y letra redonda, es decir, sin comillas ni cursivas. Una excepción son los nombres que tienen «estructura oracional», nos recuerda la Fundéu, pues «se escriben con mayúscula inicial todas sus palabras». Un caso contemporáneo podría ser el de la banda uruguaya No Te Va Gustar (que, por cierto, no lleva preposición «a»).

No quisiera terminar sin un desarrollo de la posdata de la semana pasada. Me refiero al «rap» que Rubén Blades publicó acerca de la canción que René Pérez le escribió a J Balvin. En su mensaje conciliador, el artista panameño hizo un llamado: «No le pongas atención a esas cosas». No olvidemos que el pronombre recae sobre el complemento indirecto («cosas», en plural). Por lo tanto, lo correcto habría sido: «No les pongas atención a esas cosas».

mmedina@elespectador.com, @alejandra_mdn